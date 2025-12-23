綠委沈伯洋後繼有人？黃士修、賴苡任這樣說 東吳教授陳方隅被虧紅孩兒2.0

國民黨主席鄭麗文22日晚間前往東吳大學與大學生進行面對面座談，東吳大學政治系副教授陳方隅（見圖）火辣提問。（圖／報系資料照）

綠營學者、東吳大學政治系副教授陳方隅昨（22日）在國民黨主席鄭麗文到校演講時，兩人對槓，核能流言終結創辦人黃士修和擬參選台北市議員的賴苡任今天不約而同在臉書ＰＯ文質疑陳方隅的政治立場和家庭背景，黃士修直呼陳方隅是繼綠委沈伯洋之後的紅孩兒2.0。

黃士修指出，陳方隅不是一般青鳥，他爸爸是陳惠邦，曾侵佔學生的獎學金217萬公款。又在竹教大校長任內，去馬克思主義學院視察，跟中共簽訂交流計畫，再侵佔67萬公款，被判刑。他可是繼沈伯洋之後的紅孩兒2.0啊！至於陳方隅本人，其實比沈伯洋還早出名。他在2015年寫過一篇《「恢復徵兵」不是加強國防的唯一解答：淺談「非武裝國防」》。然後他在十年後批評馬英九改募兵制？

賴苡任則也指出，我不會因為令尊的行為要你道歉。您父親陳惠邦新竹教育大學前校長，被檢調查出侵占校內用於發放獎學金的公款217萬元，與中國簽訂學術交流計畫，又趁機侵吞67萬餘元公款，新竹地院依公益侵占與公務侵占罪判他2年徒刑，緩刑2年，條件是需向公庫繳納350萬元。

賴苡任認為，說白了，你不是真的認為鄭麗文需要道歉，你只是像隻青鳥一樣想在嘴皮子上佔便宜，只想透過拿著麥克風的期間趁機羞辱跟你意識形態不同之人！

陳方隅昨在鄭麗文演講時開炮提問，昨一開場便表示有2個建議跟3個問題，首先是建議鄭麗文以後別再消費伙伴跟同志，尤其民主化過程中黑名單的前輩，批評他們為了選票有點不太厚道，第2個建議則是要鄭不要看不起同學。

