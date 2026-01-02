綠委深夜立院排隊遞案 國防預算仍遭藍白封殺未排審

總統賴清德元旦談話強調，「面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。期盼朝野攜手合作，順利讓重要的國防預算趕緊通過。」

賴清德元旦談話才呼籲朝野要趕緊讓《國防特別條例》跟預算通過，共軍又持續對台施壓，國防部單日偵獲6艘共艦、1艘公務船在台海周邊活動，而且1日晚間有兩顆空飄氣球分別從北部附近跟中部上空經過。

不過《國防特別條例》5度被藍白聯手封殺，民進黨立委陳培瑜1日晚間就先到立院議場前排隊遞案，希望能趕快處理1.25兆《國防特別條例》。

立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，「就算表決會輸，我們還是希望國人看到我們譴責軍演的決心，還有要支持跟捍衛總預算以及國防預算的決心。所以我們一定要先來排隊，讓我們的議程可以先被表決到。」

不過藍營仍堅持，只要賴總統願意到立院報告，預算審查程序就可以展開。

立法院國民黨團書記長羅智強說：「一向就是既要投資戰備，也要投資和平，你（賴清德）總要到立法院來報告一下，要不要出來報告？你如果不願意報告，卡預算不就是你嗎？」

民進黨團立委在議場舉標語，喊話在野黨讓總預算和《國防特別條例》草案盡速排審，但在藍白人數優勢下，提案仍沒通過。

立法院副院長江啟臣宣布，「贊成46人，反對56人，棄權0人。贊成者少數，民進黨團提議不通過。」

其實共軍擾台不只成為常態，國防部發言人孫立方接受媒體專訪更提到，過去一年台海周邊共軍機艦數量大幅增加，而且如果只單看進入我方應變區的共機，數量更是幾乎翻倍，示警如果國防特別預算無法進入審查，恐怕會讓國際社會質疑台灣自我防衛決心。