綠委爭取補助 農友：便民才有感

民進黨籍屏東立委徐富癸今年要求農業部追加7000萬元綠鬣蜥防治經費，他說，農民圍網、驅蜥資材、專業獵人都需要補助，才能有效提升移除率。（謝佳潾攝）

屏東綠鬣蜥氾濫問題愈趨嚴重，立委徐富癸近2年積極爭取相關補助，繼去年建請中央開辦綠鬣蜥防治資材補助相關專案計畫後，今年又要求追加7000萬元防治經費，但農民認為，「便民」才是重點，若規定一堆、程序繁瑣，對大家來說等同無用、無感。

去年綠鬣蜥肆虐農田時，徐富癸親自至屏東縣新園鄉及萬丹鄉的紅豆田勘查，期間因陸續有農民向他展示自己用漁網製成的防護圍籬網，且連連誇讚捕獲及防治綠鬣蜥的成效斐然，徐因此建請農糧署開辦「綠鬣蜥防治資材補助相關專案計畫」。

今年徐富癸又要求農業部追加7000萬元防治經費，他說，農民圍網、驅蜥資材、專業獵人都需要補助，同時提高獵捕獎勵金、增編移除人力、建立熱區監測系統等，才能提升移除及防治效率，絕對不能讓農民自力救濟變成常態。

徐富癸坦言，今年農業部的綠鬣蜥防治經費已用罄，這部分確實會讓地方壓力加大，因此，為了避免明年出現防治空窗，他將全力協助屏縣府與農業部協調，把明年度的經費與補助優先留在屏東，並確保先前爭取的相關措施能持續推動不中斷。

對此，多數農民認為，移除綠鬣蜥的相關政策補助當然愈多愈好，但重點是要「便民」。有青農表示，農業勞動力老化嚴重，若申請補助的規定一大堆、程序又繁雜，對多數農友來說，再多的補助經費也是無感，因為根本不會用。

農民建議，綠鬣蜥的氾濫慘狀已經一發不可收拾，要完全移除的機率不大，所以政府在規畫相關補助時，應該也要把「損失補助」列入其中，這樣才能讓農民有足夠的保障。