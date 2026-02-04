綠委狂開福利支票 江怡臻：但民進黨反對《財劃法》

民進黨新北市長參選人蘇巧慧4日提出六大福利政見，國民黨新北市議員江怡臻批評，相關內容多為新北市政府早已規畫、並按部就班推動中的既有政策，蘇巧慧始終迴避的仍然是最關鍵的問題「錢從哪裡來？」（江怡臻提供）

江怡臻直言，蘇巧慧一方面堅決反對《財政收支劃分法》修法，阻擋新北市爭取應有財源；另一方面，對行政院公然違憲、大幅苛扣地方一般性補助款與計畫型補助款選擇視而不見、噤若寒蟬，如今卻回頭對新北市民開出一張又一張福利支票，立場前後矛盾，令人無法接受。

江怡臻痛批，這樣的政治操作，本質上就是「反財源、喊福利」，把責任全丟給地方政府承擔，卻自己收割掌聲，完全不負責任。福利政策不是喊給選民聽的口號，而是必須有穩定財政基礎的公共承諾。

江怡臻強調，若蘇巧慧真的願意棄暗投明，站在新北市民這一邊，支持財劃法修法、反對中央苛扣地方資源，大家當然歡迎；但若繼續說一套、做一套，用福利當包裝、用騙票當目的，新北市民絕對看得清楚，也不會再被欺騙。

江怡臻說，如果六大福利政見真的這麼重要，蘇巧慧擔任立委10年，當這麼久怎麼不推動呢？為什麼不推動成為全國政策？為什麼要選舉時才想到呢？

