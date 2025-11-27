綠委盼等院版財劃法一起討論 暫行條例擇期再審

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政委員會今天繼續審查民進黨團提出的「財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案」。會中決議，等政院版「財劃法」交付委員會後，再一同與暫行條例於財委會進行討論，暫行條例擇期再審。

財政部次長阮清華表示，到目前為止，跨黨派的委員對照顧弱勢這一塊有很高度的共識，只是就財源這一部分，大家有不同的想法。委員有建議，到底那345億還存不存在？怎麼用？那這一部分是不是容許財政部跟稅務署再來把它釐清。

阮清華表示，財劃法第16條之一的修正案這次是針對公式錯誤的問題來做修正，這其實是很局部的問題，既然現在政院版都已經提到立院來審議，希望能夠全面來解決相關的爭議。

主計長陳淑姿表示，該條文談到的主要是要運用16條之一未分配款345億元，但是現在345億元又已經有另外一個草案也通過(上週五三讀)，有另外一個分配，所以這兩個就會有競合；這兩個競合要怎麼處理，可能也要來討論一下。

陳淑姿表示，另外，如果說這個財源是沒有著落，它必須先來爭取財源的話，那依照「財政紀律法」裡面的規定，就是提出要先去籌措相關財源，不然就是前面相關條例競合的部分要先解決。

民進黨立委吳秉叡表示，他詢問有沒有這條錢，結果財政部說要釐清，主計長說這會競合，都沒有回答他的問題。作為財主單位有沒有這一條錢都不確定，今天這個會要怎麼開下去？

財委會召委李坤城表示，不論朝野，對於暫行條例的第5條、第6條和第7條的老年國民津貼、婦女產後津貼和勞工這三方面的照顧，大家都有共識，認為說政府應該要特別來照顧這三個對象。

李坤城表示，但是大家也希望整個條文的討論能夠更精確，涵蓋的範圍能夠更大，所以也希望等到行政院版的財劃法進來財政委員會之後，再來與民進黨團的暫行條例一起討論，因此本次會議決議另則期繼續審查。

