綠委看南韓催藍白挺台美關稅協定 藍營諷：戲演得太早、太拙劣

[Newtalk新聞] 美國總統川普宣布，由於南韓國會至今未未通過去年與美國談定的貿易協定，因此南韓汽車、木材、製藥及其它對等產品關稅從15％提高至25％。讓民進黨立院黨團喊話在野黨，應盡速支持相關審定，千萬不要拖延、修改。國民黨前發言人鄧凱勛則批評，關稅協議沒進立法院，就在喊「不要擋」，民進黨團不免讓人覺得，這齣戲演得太早，也演得太拙劣。

民進黨團上午召開記者會，民進黨立委張雅琳表示，從商業合作一般工作上來看，合約與承諾本來就必須遵守，國民黨與民眾黨是否真的認為台美協議不夠好？在野黨應多多走進產業現場，了解產業界的真實看法。在野黨應盡速支持相關協議審定，千萬不要拖延、修改。

鄧凱勛則諷刺，民進黨立委們顯然忘記自己是民意代表，反而更像是行政院轄下的「立法局」。面對行政部門，他們早已失去監督的能力，甘願淪為只會護航的舉手部隊。

鄧凱勛批評，在民進黨政府眼中，談判桌上能不能爭取到國家利益不重要，能不能喪事喜辦搞大內宣才是重點，付出「矽盾」卻仍需犧牲傳產，民進黨的對外談判能力根本花拳繡腿，但轉頭在面對在野黨和台灣人民時，民進黨展現的情勒功力卻是天下無雙。只要有人敢對政策內容提出質疑，就是拖累國家、就是「中共同路人」。這種「只能同意，不准異議」的屁孩心態，是目前台灣民主最大的危機之一。

鄧凱勛指出，民進黨團這場記者會最荒謬的是，民進黨口中與美國的關稅協議，目前根本還沒送到立法院。立法院對於整個協議的具體條文內容、對台灣各產業造成的衝擊評估，目前是一無所知，在野黨現在連東西都沒看到，根本無從杯葛，更談不上阻擋，民進黨現在就喊不要擋，根本虛晃一招騙聲量。

鄧凱勛認為，民進黨現在急著先打預防針，甚至不惜拿南韓的案例來恐嚇國人，這唯一的解釋就是，民進黨知道內容一旦公開，勢必會讓全體國人譁然，所以必須先用「國家經濟」、「台美關係」的大帽子扣在在野黨頭上，要求在野黨必須照單全收。如此焦急地想要在野黨承諾「不擋」，正是怕海水退了之後，大家發現民進黨根本沒穿褲子。

鄧凱勛強調，請民進黨搞清楚，守護台灣利益是立委、每個政黨的職責，不是橡皮圖章。協議拿出來，好壞攤在陽光下檢視，絕不能連考卷都還沒發下來，就急著逼人打一百分。

