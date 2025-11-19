綠委籲國防大學設文職副校長 國防部將研議

▲綠委連署提案國防大學設文職副校長。（圖／翻攝自國防大學臉書）

[NOWnews今日新聞] 為強化學術能量，民進黨立委王定宇今（18）日提案，國防大學應借鏡國際設置文職副校長一職，以。國防部長顧立雄允諾，國防大學組織架構調整涉及條例修法、組織規程修改，但可探討設置文職副校長、增加文職人員可行性，將會在3個月內研討完成。

立法院外交及國防委員會邀請國防部專案報告「心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。

王定宇質詢時表示，國防大學的軍事教育條例第八條第一項條文是「軍事學校設校長一人，然後副校長、教務長、政戰主任相助校長」等，應該可以增設一個文職的副校長，讓文職的副校長他在有學術背景、有教育背景、有戰略背景，來相助學校在學術的部分，國防大學組織規程的第七條裡面也有類似的部分。

顧立雄表示，國防部會來全面的來檢討整個國防大學的組織架構。因為它有涉及到條例要修法，也有可能涉及到組織規程的修改，相關的這些文職的這些副校長的設置的可能可行性，還有各學院它是不是要多有文職的人員來參與，都可以來檢討。

王定宇指出，國防大學的軍事素養非常重要，但學術也應該並重。以其他國家為例，美國國防大學設有「Vice president for academic affairs」、日本防衛大學設有「教育研究副校長」、韓國國防大學（KDU）設有「教務副校長」，三者都是文職，但國防大學由下至上均以兵科為主，若由沒有管理背景擔任院長等職，恐怕有些失衡。

王定宇稍後也對此提出臨時提案，並獲得通過，連署人包括同黨林楚茵、沈伯洋、羅美玲等立委。

