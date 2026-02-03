綠委籲燈節放台灣IP！他推「這角色」網笑翻

▲資深媒體人黃揚明2日表示，「明年建議蔣市長選擇『萊爾校長』當主燈」，讓一票網友笑翻。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 今年台北燈節將和國際潮玩品牌「泡泡瑪特」攜手合作，卻被青鳥狂罵，綠委林楚茵也痛批，台灣這麼多優秀的在地創作者、在地IP，一定要選中國品牌才能辦燈節？ 對此，資深媒體人黃揚明2日表示，「明年建議蔣市長選擇『萊爾校長』當主燈」，讓一票網友笑翻。

針對台北燈節和「泡泡瑪特」合作一事，林楚茵痛批，當自由攀岩好手霍諾德徒手攀爬台北 101，讓全世界看見台灣時，台北市長蔣萬安卻「自廢武功」，在台北燈節用公帑幫大陸品牌打廣告。

林楚茵質疑，泡泡瑪特創辦人是中共政協委員，肩負中共「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險，台灣這麼多優秀的在地創作者、在地IP，一定要選中國品牌才能辦燈節？

對此，黃揚明2日在臉書發文表示，「民進黨立委認為，台北燈節主燈應用台灣的IP，我覺得這建議很好。明年建議蔣市長選擇『萊爾校長』當主燈」；貼文一出，引發熱烈迴響，網友們紛紛留言表示，「這樣做我保證蔣萬安很快就去土城」、「可以請真人來點燈，台北市政府再問Netflix要不要來直播嗎」、「這絕對是台灣本土IP，家喻戶曉」、「非常本土」、「提燈是萊爾校車一定超多人要的」。

