綠委罷免案涉不實連署 國民黨嘉市黨部書記長交保

（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義地檢署偵辦立委王美惠罷免案提議書涉嫌偽造案，經比對筆跡，約1700筆與國民黨嘉義市黨部人員相符。檢方今天搜索傳喚，複訊後，張姓書記長等11人以20萬不等金額交保。

檢調表示，偵辦民進黨立委王美惠罷免案的提議書涉嫌偽造案，經進行後續調查，並比對約2500份提議書的筆跡後，發現其中約1700份與國民黨嘉義市黨部張姓書記長、閻姓組長及劉姓黨工等人筆跡相符。

嘉義地檢署檢察官呂雅純今天指揮法務部調查局嘉義縣調查站、雲林縣調查站及嘉義縣警察局刑警大隊，分別持搜索票前往國民黨嘉義市黨部及張姓書記長等11處所執行搜索，並傳喚書記長等13人到案說明。

嘉檢表示，到案13人中，有2人請回，張姓書記長等11人均坦承抄寫名冊，複訊後，認為均涉及偽造文書及個人資料保護法等罪嫌重大，惟因案情已趨於明朗，應已無再行羈押必要。

因此，張姓書記長以新台幣20萬元交保、閻姓組長10萬元交保、蔡姓組長及鍾姓執行長均以5萬元交保，其餘劉姓等7名黨工分別以2萬至3萬元交保，均限制出境、出海。

罷免團體「愛嘉聯盟」今年初發起罷免嘉義市選出的立委王美惠，但參與連署名單中有已過世者個人資料遭冒用，家屬由律師陪同至嘉檢提告；鄭姓女子也發現遭冒用後提告。

嘉檢表示，遭冒用身分民眾先後委任律師提告後，由檢察官指揮調查局嘉義縣調查站蒐證，並於今年4月中旬持搜索票到罷免案領銜人陳姓男子的住處等處所執行搜索，傳喚陳男到案說明，檢方複訊後請回。

嘉檢於5月下旬再度指揮調查官持搜索票前往罷免案領銜人陳男住處及辦公室等3處執行第二次搜索。經複訊後，以10萬元交保，並限制出境、出海。（編輯：黃世雅）1141217