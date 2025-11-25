綠委群轟「對不起高雄人」 柯志恩反擊：政院版財劃法沒數字搞黑箱

行政院版的《財劃法》送進立法院，今（25）日在立院程序委員會上，遭國民黨和民眾黨聯手封殺，表決以9票對7票通過暫緩列案，不排入28日院會報告事項。對此，民進黨立委賴瑞隆，邱議瑩等人在第一時間砲轟，更點名國民黨立委柯志恩「對不起高雄」、「不願替高雄講話」。對此，柯志恩也做出反擊。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

柯志恩晚間在臉書發文提到，今程序委員會以9比7表決暫緩將院版《財劃法》送進院會一讀，民進黨又是一頓亂罵，尤其高雄綠委又把矛頭對準她，扣上「對不起高雄人」的罪名，笑死人，到底誰對不起國人！綠委不去監督這種顢頇無能、滿嘴謊話、只會亂噴口水的執政黨，才是台灣的悲哀！

廣告 廣告

柯志恩反譏，民進黨立委只會罵人罵到飽，但事實基礎一律不管。

柯志恩接著提到，首先，民進黨立委說她公開肯定院版《財劃法》，卻又說她沒幫《財劃法》講話，實在前後矛盾、邏輯錯亂！確實，自己的確肯定院版的分配指標，但強烈不滿院版蓋牌、數字不明，更嚴重質疑院版為何比立院三讀通過還少2000多億，尤其至今不願誠實公布各縣市試算結果，讓社會有共同檢驗的基礎……這些忠言逆耳，綠委怎麼都視而不見？！為何老是斷章取義、只拿幾句話就大放厥詞？！

民進黨立委賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

柯志恩再次強調，水平分配指標中，院版的分配指標區分「財政努力」與「基本建設」兩大項目，確實分得比較細緻，可給予肯定，但不代表院版比立院三讀通過的更完善周延，必須看全貌，否則掉入瞎子摸象、各說各話的盲點。

正是因為院版《財劃法》無論是在統籌款、一般性補助款、計畫型補助款整體金額都比新版財劃法少，到底各縣市政府實際可分配到的金額是多少，迄今沒有更詳細的數字、宛如黑箱作業，如何與現有《財劃法》做討論？

柯志恩重申，總之，無論是新版《財劃法》或是政院版《財劃法》，只要能增加高雄財源，當然樂觀其成，請民進黨立委不要為了搏黨內初選，三天兩頭提柯志恩蹭聲量。

柯志恩喊話行政院開誠布公很難嗎？（圖／柯志恩臉書）

最後柯志恩也喊話，如果執政黨真的有心要推動政院版《財劃法》，不要讓它變成朝野的「相罵本」，行政院更應將各縣市的試算數字開誠佈公，告知地方政府和公諸社會，如此才真正有助朝野達成共識。

延伸閱讀

藍白聯手擱置政院版財劃法 卓榮泰斥「雙標」

沒有試算表就不討論！政院版財劃法遭藍白聯手暫緩列案

政院版財劃法今闖關 傅崐萁要求卓揆提供完整試算資料