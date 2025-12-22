綠委聯手NCC 擋中天條款修法

立法院交通委員會22日審查「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，NCC代理主委陳崇樹（前）列席說明。（趙雙傑攝）

立法院交通委員會22日逐條審查《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，僅第1、2及11條條文修正通過，有關限制NCC以行政裁量權干預新聞自由的「中天條款」，包括第17條、第19條及第66-1條修正案，則在綠委配合NCC力擋下予以保留，將送朝野協商。

NCC在前主委陳耀祥濫權介入下，以不續照將中天新聞台「關台」，閹割新聞自由，引發各界撻伐，而根據法院判決，中天創下26連勝紀錄，直接打臉NCC。藍委主張若駁回申請的行政處分遭法院撤銷，主管機關應立即恢復原頻道位置及其他權利，並適用尚未終結的行政救濟案件，期為中天新聞平反。

藍委翁曉玲強調，這次修法不是為特定媒體修法，而是從中天案例中，看到主管機關濫用行政權，須加以約束，捍衛新聞自由是此次修法重要精神，倘若主管機關任意駁回換照申請，對業者是極大權益損害，因而在法院換照訴訟尚未最終判決定讞前，應讓業者繼續營運。

但NCC代理主委陳崇樹認為，修法將導致主管機關與業者間權利義務不平等，且認為是否停止行政處分之效力，應由法院依法審查，法院也有假處分或臨時執照等作法，無須透過修法規範。綠委陳素月指捍衛新聞自由是共識，但新聞自由不能無限上綱，為特定媒體修法將不被社會接受。

陳素月的發言讓提案的翁曉玲相當不滿，強調從中天一案中，就可看到NCC多麼專斷，也有很多行政程序不合法，處分的實質理由有很大爭議，況且若電視台做得不好，NCC當下就應立即處理，而非過了幾年後才拿過去紀錄駁回換照，太不合理。

藍委也提案要求NCC應比照現行環評作法，公布評議發照或換照的諮詢委員名單及審查內容，避免黑箱作業。NCC則認為兩者性質不同，環評是直接裁決，諮詢會議做出的決議僅提供NCC委員會內部參考，與最終結果不一定相關，就算公布也要事後公布。