綠委肯定行政院農退儲金修法 盼立院本會期三讀

（中央社記者林敬殷台北15日電）行政院會11日通過農民退休儲金條例修正草案，將農民負擔比例從現行的5成調降為4成。民進黨立法院黨團今天舉行記者會，肯定行政院採納立委建議，將農退儲金提撥比例調整為政府負擔6成、農民負擔4成，提升農民參與退休儲金誘因，擴大退休保障覆蓋率。

民進黨立院黨團上午舉行「提升退休保障，從農民開始」記者會，民進黨立委劉建國、陳亭妃、黃秀芳、邱議瑩、王定宇、許智傑出席。

劉建國表示，農民退休儲金條例110年1月1號實施，近5年時間。台灣農業就業人口從108年55.9萬人，到113年只剩下49.4萬人，等於平均1年流失將近1萬，有必要重新檢討。

廣告 廣告

劉建國說，政院這次修法，調整提撥比例，農民與政府比例從5比5朝4比6方向，讓農民負擔少一點，政府多出一點。期待農民退休儲金2.0版在立法院本會期通過，讓更多的青農有更高的保障，讓加入農民退休儲金的比例往上提升，可以「衝衝農農、從農遊刃有餘」。

王定宇表示，對退休照顧要「平穩」。「平」是指不管農漁工或軍公教，退休都得到一定保障，不偏重一方。若只偏重一方，甚至低退休保障還要平均每人撥補新台幣3萬元，去幫助高於2、3倍退休保障，這樣修法就不平，易造成世代跟職業別的剝奪感。「穩」是要永續，衡量政府的支出，單獨由立法機關做支出增加，有違憲之虞。

王定宇說，此次修法有助於吸引其他行業的人投入農業工作，其次是讓農忙與不農忙之間可以銜接。不農忙時去兼差打工，若雇主依法投勞保，農退就要停止，這次修正放寬不農忙時期從事其他工作，農退不被退。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國眾兩黨12日聯手推動倒改年金、反年改的修法，獨厚31萬退休公教，10年要增加國庫、增加3600億元支出。民進黨照顧農民，1年只增13.2億元支出。

邱議瑩表示，若依現行規定，農民出10%、政府出10%，未來農民的提繳總額約168萬元左右，若按修正版本，農民只要出8%、政府出12%，保障不變、月領的農退儲金不變，但農民提繳30年，總繳金額可少33萬多元。

許智傑表示，這次修法還將自用住宅課稅門檻由500萬元提高至1000萬元，保障農民居住權，並擴大適用對象，讓青農、職業工會勞工等斜槓族群，也能加入農民退休儲金制度。黃秀芳說，農民老化嚴重，青年投入不足，此次修法有助吸引年輕世代回流農業，穩定糧食安全。（編輯：萬淑彰）1141215