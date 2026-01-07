綠委肯定TISA成效勝過未來帳戶 賴清德建議擴大宣傳

因應少子女化問題，藍、白日前宣布共推台灣未來帳戶法案，民進黨立委王世堅今天(7日)在中執會上質疑，此政策構想非常荒謬，且恐會造成財政負擔，反觀金管會指導下推動的「全民儲蓄退休帳戶」(TISA)更符合在職勞工需求，建議政府擴大宣傳。對此，兼任民進黨主席的賴清德總統也表示贊同，認為TISA推行的成效不錯，要求行政單位研議擴大宣傳。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌日前共同宣布推動台灣未來帳戶(Taiwan Future Account)法案，明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的。

民進黨7日召開中執會，根據與會人士轉述，中常委、民進黨立委王世堅在會中直言，藍、白所推的「未來帳戶」非常荒謬，不僅方向不清，也恐造成財政負擔。

據指出，王世堅談及，金管會指導下所推動的「全民儲蓄退休帳戶」(TISA)，自2025年6月上路以來已有不錯成績，累計投資金額已達新台幣90多億元，他建議政府應該主動且積極地對外宣傳該方案，同時進一步提供更多稅賦優惠，吸引更多台灣民眾加入。

據了解，兼任民進黨主席的賴清德總統聽聞後也表示贊同。賴清德說，政府目前正推動設立「亞洲資產管理中心」，希望將資金留在台灣，讓本地的經濟內循環。賴清德強調，TISA推行以來，成績確實不錯，已有7萬多人參加、將近百億的規模，他要求與會的行政院副秘書長阮昭雄將王世堅的意見帶回政院持續研議、擴大宣傳。(編輯：陳士廉)