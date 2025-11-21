綠委自誇「年輕、創意、會做事」 李四川笑回：政績才是最好表現
台北市副市長李四川是否代表國民黨參選2026新北市長選舉備受各界矚目，民進黨參選人、立委蘇巧慧都拿他當標靶。她承認李四川「當然強」，不過自己的優勢是「年輕、創意、會做事」。對此，李四川今（21日）被問此事笑回，執政本身並不是穿著漂亮，應該是施政政績才是最好的表現。
蘇巧慧今早受訪指出，未來可能的國民黨對手李四川是一個很專業的公務人員，不過她認為自己的優勢就是年紀，所以觀念、方式可能會更新穎。
對此，李四川上午出席台北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程開工典禮時受訪，他笑著表示，執政本身並不是穿著漂亮，應該是施政政績才是最好的表現。
對於2026新北市長選舉，是否會是一對一的對決？李四川說，他也已經表達過了，到現在為止他還不是所謂的候選人，對於這個蘇巧慧所提的這個意見，都表示尊重。
此前，李四川已表態「黨如果要我負責任，或是要我承擔，我一定不會排斥」；他20日再被問及此事，仍重覆相同的立場。
