綠委蘆洲掃街如「回家」高喊：新北隊最會衝

民進黨新北市長參選人蘇巧慧4日上午到蘆洲市場掃街，並與在地議員合影。（張鎧乙攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧4日上午到蘆洲保和宮參拜。（張鎧乙攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（4）日上午前進蘆洲展開市場掃街行程，從保和宮、湧蓮寺一路走進市場，沿途受到鄉親熱情回應。蘇巧慧直言，「來到蘆洲就像回家一樣親切」，並以「新北隊」為號召，展現團隊作戰氣勢，強調只要用心服務、做出成績，就沒有深藍深綠的分別。

蘇巧慧上午自蘆洲保和宮出發，在致詞時與現場鄉親熱情互動，她表示要開始「衝衝衝」了， 現在要說「慧慧慧 」，怎樣都「慧衝慧衝」，並高呼「我們都是新北隊、最會衝的新北隊」，氣氛熱絡。

隨後，蘇巧慧在民進黨議員李倩萍、彭佳芸、邱婷蔚陪同下，並與議員李余典之子李余穎偉、議員陳啟能之子陳俊維等人，一同深入蘆洲市場拜票，沿路高喊「台灣隊加油、新北隊出發」，與攤商、民眾握手寒暄。

對於媒體詢問是否因蘆洲選民熱情，讓她感覺像回到家鄉，蘇巧慧回應，蘆洲人的熱情大家都感受得到，今天把握好天氣的週末，就是希望能多跟鄉親見面、握遍每一雙手，「這不只是我，我身邊這麼多認真的議員，也都是一樣的心情。」

她進一步指出，只要用心服務、在地方做出成績，就不存在所謂深藍或深綠的選區，並以在地立委林淑芬長期耕耘為例，強調正是因為長年服務與國會表現，才能贏得地方認同。蘇巧慧表示，蘆洲對「新北隊」特別友善，未來也會持續加倍努力，用實際行動回應鄉親的期待。

