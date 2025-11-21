綠委號召「高市挺高市」 呼籲國人赴日旅遊觀光挺日本

中國因日本首相高市早苗「台灣有事」說加大施壓，祭出經濟、旅遊等多方面反制。民進黨立委邱議瑩、許智傑等多名高雄立委今天(21日)共同召開記者會，呼籲台灣人民利用普發萬元之際，多多赴日觀光，也建議觀光部會、國航推出機票折抵、旅遊優惠等措施，一起相挺日本，助日本度過難關。

日本首相高市早苗日前在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，呼籲公民暫時避免赴日旅遊、謹慎規劃赴日留學，甚至祭出暫停辦理日本水產品進口手續等反制，恐重創日本觀光產業，中日關係也日趨緊張。

民進黨立委邱議瑩、許智傑、李柏毅、黃捷、林楚茵21日共同召開記者會，鼓勵國人多多前往日本旅遊，藉由雙邊的觀光合作，把政治危機轉為強化台日友好關係和經濟交流的契機。

邱議瑩表示，她與多名來自高雄的立委一起發起「高市挺高市」行動，呼籲台灣人民正好可利用普發萬元之際赴日觀光，也希望航空公司推出折價券，結合觀光署與日本官方接洽合作，推動更多旅遊方案。她也建議高雄市政府與官方和民間團體全部動起來，研議台灣人赴日旅遊補貼方案，擴大台灣對日本的支持。邱議瑩說：『(原音)其實我要在這裡告訴大家，拿了普發現金，我們可以到日本去旅遊，甚至是不是我們的國航，也能搭配這樣的呼籲，如果由我們國航推出1千元的折價券，鼓勵台灣民眾到日本旅遊，我們希望日本有事就是台灣有事，台灣應該要在第一時間對日本伸出援手，讓台日友好能夠持續發展。』

許智傑則準備了高市早苗的巧克力、馬克杯、應援毛巾，幫日本加油。他強調，「日本有事也是台灣的事」，在此關鍵時刻，他會大力購買水產、吃壽司，讓台日友好不只是口號，而是實際的行動。

李柏毅則指出，高雄電影節過去曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，他呼籲高雄立委更應站出來表態。

至於賴清德總統吃日本水產大力挺日，遭在野黨立委質疑是作秀。邱議瑩表示，這與當初台灣農產受到中國抵制時，日本前首相安倍晉三第一時間吃高雄鳳梨是一樣的道理。她強調，製造爭端是中國、引起紛爭是中國、動輒要以經濟制裁的也是中國，絕對不是台灣與日本。她重申台日都是和平愛好者，所以「日本有事就是台灣有事」，台日應該互相支援、互相關心。 (編輯:柳向華)