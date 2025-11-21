綠委號召「高市挺高市」 喊話國航推日本旅遊千元折價券

邱議瑩號召「高市挺高市」 喊話國航推日本旅遊千元折價券。邱議瑩辦公室提供

大陸不滿日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」，實施旅遊禁令並祭出報復性經濟制裁，民進黨立委邱議瑩召開「高市挺高市」記者會，喊話國籍航空和觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人多多赴日觀光；針對賴清德總統昨吃日本水產大力挺日，她也表示「這就跟當初台灣農產受到中國抵制時，安倍首相第一時間吃高雄鳳梨是一樣的道理。」

邱議瑩今邀請黨籍立委許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷出席，以行動力支持高市早苗的挺台立場，也展現台日友好情誼。邱議瑩說，中國針對日本高市早苗首相發動經濟制裁，要求中國人不得赴日旅遊。前日本首相安倍曾喊出「台灣有事就是日本有事」，今天我們更要趁這個機會向日本伸出援手，告訴日本朋友「日本有事就是台灣有事」。

她也藉此向國籍航空喊話，中央普發一萬現金可以用來支持國人赴日旅遊，如果可以由國航發動一千塊折價券，結合觀光署跟日本官方接洽及合作，可以共同推動更多旅遊方案。展現台灣人第一時間對日本伸出援手，擴大對日本的支持，讓台日友好繼續延續。

許智傑也呼籲國民黨也可以一起來支持高市，這是「國跟國之間尊嚴的問題」，國民黨可以參考日本朝野政黨表現多加學習。李柏毅指出，高雄電影節過去曾遭中國封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態。

黃捷說，高市早苗首相對台灣的支持十分重要，所以台灣更不應該讓日本孤單，並呼籲國人用行動支持，包括多吃日本水產、多到日本旅遊。林楚茵也表示，過去安倍首相吃台灣農產挺台灣，希望所以今天台灣也要展現「吃人一口還人一斗」的精神。

林楚茵則認為，國民黨的口徑其實非常的一致，完全的在幫加害者說話。過去台灣被中國欺負，台灣水產農民最瞭解，就是沒有任何理由的方式就被禁止輸出輸入，還好有日本伸出援手，所以當一個加害者施暴的時候，國民黨不只袖手旁觀，還幫加害者講話，反抗者做出反抗或聲援的動作，就是在惹事，希望國民黨回頭是岸。

