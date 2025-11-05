綠委要中正紀念堂「堂體大門關閉」！李遠：往空間改造思考

民進黨立委林宜瑾、王義川提出中正紀念堂轉型正義相關法案，要將中正紀念堂改為民主教育園區，林宜瑾今（5）日質詢文化部長李遠提出，中正紀念堂完成轉型前，堂體大門應關閉，李遠回應往空間改造方向思考。

林宜瑾5日質詢李遠。（圖／翻攝國會頻道YT）

林宜瑾質詢時提及：「感謝現在三軍儀隊已經撤出中正紀念堂的堂體，可是應該也沒有理由說要讓民眾像晉見皇帝一樣，爬上階梯，仰望獨裁者，可是中正紀念堂又是一個外國觀光客會去的地方，他們看到我們在彰顯緬懷獨裁者的動作，我覺得會丟臉丟到國際，這樣的文化外交其實是不倫不類，所以我具體建議，中正紀念堂的油壓大門有5層樓高，為了紀念獨裁者，每年都必須讓工作人員冒著生命的危險爬到銅門上檢修保養4次，檢查保養項目包括液壓系統、鋼索、桐門、軌道等49個細項，為了一個獨裁者，每天開關廟門讓人膜拜，要求全民繳稅做這些繁瑣的工作，我覺得非常荒唐，請文化部研議或者承諾，在中正紀念堂落實轉型前，維持堂體大門關閉，在轉型過渡期盡量減少對政治受難者家屬的傷害跟羞辱。」

廣告 廣告

中正紀念堂。（圖／報系資料照）

李遠答覆：「行政院有一個轉型正義會報，非常確定未來中正紀念堂走向一個歷史記憶、民主教育園區，這是不可能改變的趨勢，過程中包括要不要把門關起來，或者空間改造，去除威權的形象，還有活動、展演，就朝這個方向過去，關這個門，也許在一步一步走到大家可以接受的時候，我們就往空間改造來思考，我們一直朝向中正紀念堂跟人權這個議題綁在一起，我希望慢慢觀光客走進中正紀念堂以後，大概了解我們台灣民主的過程，這個是我們下一波要努力的事情。」

中正紀念堂。（圖／報系資料照）

延伸閱讀

點名賴清德林宜瑾等綠營人士 陸學者：否認台灣光復是學理謬誤

林宜瑾發文道歉！詐領助理費1412萬元 強調對得起選民親友

民進黨廉政會開鍘林宜瑾？詐領助理費起訴「一審有罪將處分」