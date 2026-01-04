綠委要修兩岸條例 鄭麗文轟可悲台獨

鄭麗文批評可悲台獨已經淪為台灣政客貪腐無能的政治遮羞布。（圖：鄭麗文臉書）

民進黨林宜瑾日前提案修正「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，也將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。對此國民黨主席鄭麗文今天（4日）砲轟，可悲台獨已經淪為台灣政客貪腐無能的政治遮羞布。

鄭麗文痛批該提案是藐視中華民國憲法、挑戰法理台獨。她直言台獨已淪為部分台灣政客的政治遮羞布，並點名林宜瑾曾向檢調認罪、承認詐領助理費，質疑是在政治處境不利下，藉由拋出高度爭議議題轉移焦點。更酸「一向以來民進黨政治人物面臨政治生涯重大危機，像是貪腐無能，就會搬出台獨這帖救命湯。」

鄭麗文也將矛頭指向總統賴清德，認為賴才對國際社會宣示不會推動台獨，卻任由黨內子弟兵提出具有政治衝突性的修法，難道不是兩手策略？鄭麗文進一步質疑，如果賴清德向國際社會宣示不台獨是真的，就快下架台獨黨綱。她回顧過去綠營曾有類似提案，最終因爭議過大而自行撤案，並呼籲民進黨正視兩岸與國際局勢變化，避免在敏感時刻「玩火」。