綠委調監視器質疑洩漏國防機密 民眾黨酸整天搞政治鬥爭

民眾黨團召開「被裁掉的真相，新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，面對綠委調閱19日國防外交委員會監視器畫面，民眾黨團總召黃國昌喊話綠委沈伯洋先就企圖混淆視聽言論道歉。（袁茵攝）

民眾黨團總召黃國昌日前出席立院國防外交委員會機密會議時，一度帶走國防部提供的機密資料，但黃稱離開後30秒自主發現並返還；但綠委陳培瑜、沈伯洋今（21日）向立院駐警隊申調監視器畫面。黃國昌回應，民進黨至今還在炒作，一天到晚搞政治鬥爭，不關心國家大事，且沈伯洋看完後要不要道歉？第一時間混淆視聽稱「議事人員追回」，但明明就是他自行將文件繳回。

黃國昌21日上午9時30分與同黨新北市議員陳世軒、受害者家屬在立院召開「被裁掉的真相，新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，同時民進黨團也發佈媒體採訪通知，到駐警隊調閱19日國防委員會會議相關影像。

面對陳培瑜質疑，黃國昌不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，足以拍攝所有資料，質疑有洩密的可能，以及民進黨團呼籲要對攜出機密文件增訂罰則？黃國昌表示，「老實說民進黨至今還在炒作此議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭，哪裡有關心國家大事、人民需要的事情？」

黃國昌提及，民進黨立委調完監視器畫面後，沈伯洋要不要道歉？文件是不是他自己繳回去的？沈伯洋第一時間說是「議事人員追回」，用此寫法企圖混淆視聽，但明明是他自己發現後將文件拿回去，「（沈伯洋）要不要更正說法？」

黃國昌說，民進黨之前就提案過要修改立法院議事規則，「自己提案內容，連你自己都不熟，丟人現眼。回去好好把自己的提案內容看清楚。」

