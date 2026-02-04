綠委譏學傅崐萁、徐榛蔚假離婚 李貞秀說話了

陳培瑜（左）強調依國籍法，所有民代都不得擁有雙重國籍、也不得在大陸擁有戶籍；李貞秀（右）則隔空回批，賴政府自己的內政部竟然質疑中選會，質問何以「蔡規賴不隨」？（圖：臉書合成）

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續發酵，民進黨立委陳培瑜今天（4日）質疑李貞秀學國民黨立委傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚當年以假離婚製造法律漏洞？李貞秀則回嗆，賴政府的內政部竟然質疑中選會，為何「蔡規賴不隨」？（張柏仲報導）

陳培瑜表示，依照國籍法，所有民意代表及被提名人都不得擁有雙重國籍、也不得在大陸領有戶籍；如果李貞秀都已經領有這張申請表，就代表民眾黨也認同《國籍法》的規定。既然認同規定，請依法行事、遵守法律。

陳培瑜質疑李貞秀是在學國民黨立委傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚當年以假離婚製造法律漏洞？明知觸犯國籍法、卻順便假離婚？這方面就不得而知了。

李貞秀表示，收件的時候，如果缺了什麼她都會補；如果不是收件，她笑說平時都比較懶、能不做就儘量不做；她批評整個執政團隊都荒腔走板，難道賴政府的內政部還去質疑中選會嗎？李貞秀質問「為什麼蔡規賴不隨」？蔡政府時代沒有任何爭議的事情，今天到賴政府卻變成重大事件，喊話賴政府可不可以回來做做正事？