綠委質疑修法讓中國人可選總統 藍斥無中生有

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（中央社記者王承中台北10日電）民進黨立委王定宇質疑藍委提案修改國籍法，恐讓中國人可來台選總統。國民黨團書記長林沛祥今天表示，這是無中生有的錯誤訊息，總統副總統選罷法已明文規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。

日前有陸配公職人員因中華人民共和國國籍問題被解職，國民黨立委傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

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民進黨立委王定宇5日在臉書發文指出，傅崐萁等人提案修國籍法，修法結果將會讓中國人可以擔任台灣任何公職，包含總統的參選。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄今天在立法院國民黨團召開記者會。林沛祥指出，修正國籍法根本不可能讓中國大陸人士來台參選總統，因為總統副總統選罷法已明文規定，回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。

林沛祥解釋，提出修正國籍法的目的，是因為內政部自行解釋陸配參政權利，引發國籍法、中華民國憲法增修條文及兩岸人民關係條例間的適用爭議，所以希望透過修法釐清法律適用關係，避免競合，確保法的一致性。

林沛祥表示，當前日本、菲律賓正式啟動台灣東部海域周邊的專屬經濟海域以及大陸礁層劃界談判，令人遺憾的是，當國家主權跟海洋權益面臨挑戰時，執政黨不是努力爭取中華民國應有的位置，而是讓社會每天陷在「國民黨是不是要讓中國人選總統」這種政治謠言裡面打轉。

許宇甄指出，國民黨提案修正國籍法是為保障已在台灣落地生根的陸配尊嚴與合法權益，民進黨卻一再把這些人妖魔化，把合法修法抹黑成國安危機。這是在撕裂台灣社會，把陸配家庭當作政治的犧牲品。（編輯：謝佳珍）1150610