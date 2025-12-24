綠委質詢翁曉玲開酸「發言帶一群人」 王義川反殺：妳去中國也帶好幾個

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委王義川昨(12/23)於立院質詢時，遭在場國民黨立委翁曉玲詢問：「現在王委員發言也要帶這麼多委員上來嗎」？王則回嗆：「對阿，妳去中國也帶了6、7個人」，雙方爆發口角衝突。

民進黨立委王義川，資料照，吳家豪攝

翁曉玲昨日擔任立院程序委員會召委及會議主席，王義川上台發言時，有多位綠營立委在一旁舉牌，抗議藍白阻擋國防預算，引發翁曉玲質問王義川：「要帶這麼多委員上來嗎？」王義川則回擊：「對阿，妳去中國也帶了6、7個人」。

翁曉玲接著再問：「這樣的話，以後是不是要叫一群委員上來發言」，王義川回應：「我一個人講就好，主席不用緊張」，在場的綠委陳培瑜也加入戰局：「這麼怕喔，翁曉玲這麼怕喔」，翁曉玲則說：「我沒有怕阿，只是說，以後會議規則是不是要改，是請一位委員發言，不是一群委員發言。」陳培瑜則繼續追問：「為什麼要繼續擋赴中報備？為什麼不敢讓法案通過？」

王義川在發言時指出，上周有多位藍委赴中，但立委赴中報備的國安法案，卻在程序委員會被擋了751次，而如今藍委赴中還遮遮掩掩，過去國民黨立院黨團總召傅崐萁帶一群人去中國排隊握手，至少還公開，這次卻處處保密，不讓人知道去幹嘛，立院不能成國安破口，藍營一直阻擋法案，民眾黨莫名其妙也跟著阻擋，呼籲應盡速排案，不然立委赴中在幹嘛，沒人知道。

