綠委賴瑞隆8歲兒遭爆校園霸凌 陳其邁說話了！

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆料，其兒在學校毆打同學，並持續以言語攻擊對方，引發各界討論，對此，高雄市長陳其邁5日受訪時表示，案件目前正在調查，會提醒校方務必保護相關同學，並公正執行調查。

有民眾爆料，自己的孩子遭1位同學徒手毆打，嚇得逃到廁所，對方仍不放過，堵在廁所門外威脅他的孩子長達12分鐘，甚至嗆聲「出來就打死你、甩你耳光」等，直到其他同學發現後，才被救出來，且後續孩子還持續受到對方言語攻擊。經調查後才得知對方家長是要角逐高雄市長的立委賴瑞隆。

對此，陳其邁表示，此案件校方正在實施調查，這是屬於校園的事務，他們會提醒校方必須特別注意到保護同學的相關規定，並且也必須公正、嚴謹來進行相關事務的調查。

教育局長吳立森表示，針對高雄某私立學校發生疑似霸凌事件，經調查，確認學校事發後有進行通報，現在已經進入調查程序，教育局特別提醒並督導學校保護孩子的相關權益，也要公正、公開調查，且落實學生輔導及心理支持。

