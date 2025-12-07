綠委賴瑞隆8歲子涉霸凌 PTT政黑版主喊「就地正法」遭拔

立委賴瑞隆8歲子涉霸凌，讓他出面召開記者會向大眾致歉。資料照片

民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆的8歲兒子被爆今年10月涉入校園霸凌案件，除了為政壇投下震撼彈外，風暴也意外延燒到台大PTT BBS站，政黑（HatePolitics）板板主Berotec因將看板標題改為「賴瑞隆之子應就地正法」，被認為涉嫌煽動違法行為之言論，板主職位火速遭到站方拔除。

日前媒體爆料，1名有意參選高雄市長的政治人物的兒子在學校毆打同學、在廁所堵門女同學長達12分鐘等霸凌行為，並指向民進黨立委賴瑞隆，4日晚間賴親上火線回應，表示全力配合學校的後續工作，希望盡快還原事情經過，隔日更出面證實此事，承認「陪伴不夠」，會自我檢討並向大眾致歉。

廣告 廣告

而此事除了可能撼動明年地方選舉外，風暴也意外延燒到PTT上，專供網友討論政治議題的政黑板，6日被網友發現，看板標題被改為「「賴瑞隆之子應就地正法」，此議題也被PO在八卦版討論，由於更改板標為板主權限，不當言論引發網友熱議，而當時擔任板主的網友Berotec更在推文留言，承認是依網友要求所改。

不過此舉驚動PTT官方，政黑板的直屬上層單位「心情小品集」小組火速做出懲處，6日當天即宣布拔除Berotec板主職務，理由為「擅自將板標設置為涉嫌煽動違法行為之言論。」

「心情小品集」小組長認為，Berotec之失當行為已造成該小組與PTT名譽嚴重受損，情節重大惡劣，除了解除政黑板主職務外，更註記永久不得再擔任該小組所屬任何看板板主作為懲處。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

台鐵大誤點！列車走走停停像玩大富翁 多班車次慘變「跨日列車」

市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知