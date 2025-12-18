綠委轟還沒看到立院護航高虹安函文 羅智強酸：民進黨不要再崩潰了

〔記者劉宛琳／台北報導〕新竹市長高虹安詐領助理費二審大逆轉，民進黨立委質疑立法院的函覆法院的公文是來替高解套，上午召開記者會表示至今還拿不到立法院的函文，因此赴監察院檢舉立法院秘書長周萬來等人。對此，國民黨團書記長羅智強反酸，「民進黨不要再崩潰了」，秘書處在準備當中，都會拿得到，他們不用太緊張。

羅智強表示，不管是國民黨還是民進黨也好，任何人要去跟立法院的秘書處調取資料，立法院秘書處都在準備當中，都會拿得到，「他們不用太緊張」。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

判高虹安無罪「旗袍法官」昔演講畫面曝！ 網驚：有人這樣講話

高虹安背後驚見「大人物」！ 四叉貓質疑是四海幫的「他」

綠委質疑立法院函文護航高虹安 韓辦無回應、副秘書長否認

高虹安復職可領回16.5個月停職半薪 曾資程：還沒三審定讞記得捐薪

