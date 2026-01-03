綠委連署提案兩岸條例「正名」 陸委會說話了

〔記者鍾麗華／台北報導〕面對中共對台文攻武嚇，民進黨立委林宜瑾今(3)日表示，已完成「兩岸人民關係條例」修法連署，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，對此，陸委會表示，立法委員提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。

林宜瑾將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼，讓法條進一步符合於基本事實，釐清我國與中華人民共和國對等關係，該案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

廣告 廣告

陸委會指出，立法委員提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。如果進入法案審議程序，行政部門自會依程序表達立場。

陸委會強調，兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

陸委會說，為因應當前兩岸關係及中共對我統戰滲透，政府優先提出兩岸條例部分條文修正草案，我們樂見相關法案已經付委。期盼委員會能儘速安排審議，補強現行法制缺漏，進一步強化國家安全保障。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》中共恐嚇沈伯洋！曝光住家和工作地點衛星照 我國安部門痛批跨國鎮壓

高市衛生局「績優督導」何建忠性侵未成年少女已解聘 妻涉洩密被免職

3大法官持續不評議 中研院法研所蘇彥圖：憲訴法恐淪憲法法庭自殺協定

太誇張！桃機客運驚見「台獨勢力必亡」跑馬燈

