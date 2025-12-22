綠委陳培瑜：翁曉玲從中國回台灣就說要擋軍購，幕後黑手還不明顯嗎？

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委翁曉玲今（22）日預告，明天的立法院程序委員會，會繼續擋下國防特別條例。在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例的。民進黨立委陳培瑜說，7名藍委偷偷跑去中國廈門，見了誰、談了什麼，都不敢講，一回國就說要阻擋軍購預算，幕後黑手難道還不夠明顯嗎？

翁曉玲預告，12月23日的立法院程序委員會，會繼續擋下國防特別條例。（圖／翻攝畫面）

陳培瑜指出，剛從中國回來，翁曉玲就放話，明天程序委員會繼續阻擋軍購預算！她說明，根據《立法院程序委員會組織規程》，程序委員會只能確認「格式」是否完備，不能針對「內容」進行實質審查，因為那是後續院會、常設委員會如國防外交委員會的職責。

但藍白這一年多來，卻在程序委員會無理阻擋，包含立委赴中報備法案擋751次、國防特別條例擋3次、院版財劃法擋4次。反觀陳玉珍荒謬的助理費自肥法案，卻可以通過程序委員會，顯見藍白就是雙標！

陳培瑜提到，政務官、公務員去中國早已需要報備，但掌握國家機密的立法委員，卻不用報備，非常不合理。民進黨提案遭到惡意阻擋751次，過去她不懂，藍白到底在怕什麼？現在總算知道原因了，7名藍委偷偷跑去中國廈門，見了誰、談了什麼，都不敢講，一回國就說要阻擋軍購預算，幕後黑手難道還不夠明顯嗎？

陳培瑜強調，最新民調顯示，超過54%國人不樂見藍白封殺國防預算。請藍白迷途知返，明天程序委員會的結果，全國人民都在看。

