綠委離席、部會不表態 718億新興預算先行動支案協商破局

2026年度中央政府總預算案因朝野對立持續卡關,立法院22日下午召開黨團協商,由民眾黨主席黃國昌及國民黨立委羅智強共同主持,針對藍白提案的38項新興計畫預算先行動支案進行討論,但因行政部門堅持總預算應整體付委審查,加上民進黨團中途離席,協商最終無共識破局,全案保留送院會處理。

總預算遲未付委 民生補助面臨斷炊危機

由於2026年度總預算案至今尚未交付委員會審查,包括TPASS通勤月票在內的多項民生補助計畫面臨經費中斷危機。國民黨團與民眾黨團為避免影響民生,共同提案將38項具急迫性的新興資本支出及新增計畫,總計718億元預算從總預算中拆出先行審查。

總預算案遲遲無法付委的癥結點,在於行政院未針對立法院已通過的軍人加薪法案、退休警消所得替代率法案編列相應預算,在野黨因此挾國會多數優勢不願放行。藍白陣營認為,不應讓政治角力波及攸關民生的新興計畫預算,因此提出折衷方案。

黃國昌槓上財政部 批評誤導預算規模

協商過程中,財政部次長阮清華提出希望優先動支小型X光檢驗儀汰購第二期計畫1.53億元,並表達期望盡速將中央政府總預算案排入審查。然而阮清華將發言重點放在呼籲盡速排審總預算,引發黃國昌不滿,當場嗆聲「不要問A答B」。

黃國昌進一步質疑,財政部總預算1689億元中,屬於法定義務收支的就有1379億元可動用,批評財政部這樣的說明方式,會讓外界誤以為立法院在1689億元預算中只准動支1.53億元,嚴重誤導預算實際可動用規模。

各部會態度保留 羅智強批「念同一本經」

協商過程中,各相關部會被詢問是否同意所屬計畫先行動支時,皆採取模糊立場,表示被列入的項目在整體預算中占比極小,但其他預算同樣重要,未明確表態是否同意先行動支。行政院及各部會代表一致堅定表達「應讓整個總預算案付委審查」的立場,未對個別計畫表態。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜在發言後隨即離席,未參與後續討論。羅智強最後裁示,政府存在是為了解決問題,認為事情有急迫性就應主動發函,但各機關都持相同立場「念同一本經」,加上民進黨團已不在場,決定不讓各部會辛苦逐一說明,全案保留送院會處理。

羅智強也明確表示,本次協商處理範圍就是附表所列38項新興資本支出與新興計畫,各部會應針對這些項目表達是否具重大急迫性、應否先行動支,立委將在院會中作為參考。若各部會認為尚有其他計畫具急迫性,則是行政院的責任向立法院另行提案,屆時將召開另外會議處理。

