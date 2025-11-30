綠委駁斥現役軍人自拍「投敵」屬表意自由 提案修法最高判7年

〔記者方瑋立／台北報導〕我國去年起訴共諜人數高達64人，更有現役軍人透過拍片、簽署文件等方式對敵人宣誓效忠，現行法制卻無處罰依據，國防部修法提案卻以有無產生軍事利益損失為構成要件，甚至以「表意自由」說明該草案。對此，民進黨立委王定宇、王義川等人提案修正「陸海空軍刑法」第24條，除駁斥國防部說明外，規定對現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫等各式方法對敵表示效忠者，可處2年以上、7年以下有期徒刑。

立委王定宇、王義川等16人26日提出「陸海空軍刑法第24條條文修正草案」，明訂未來現役軍人倘以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處2年以上7年以下有期徒刑；未遂犯者亦罰之，預備或陰謀犯者，則處1年以上五年以下有期徒刑。

提案人指出，陸軍上校向德恩身為我國現役高階軍官，明知中華人民共和國與我中華民國在軍事上仍屬武力對峙狀態，為「陸海空軍刑法」明定之「敵人」，竟受中國對台統戰組織成員邵維強金錢及協助升遷之利誘，應要求簽署「本人向德恩，在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮的使命。立誓人向德恩」等內容的誓約書，並身著軍常服、手持該誓約書與邵維強合照，明確許諾將來若發生戰爭即效忠中共。

提案人另指，日前國軍威海營區、士林憲兵隊、總統府侍衛室近年亦發生有士官兵淪共諜，並傳有穿著我國軍服、揮舞五星旗、拍攝投降影片等情況，源頭已追溯至中國利用宮廟結合黑道、錢莊吸收基層軍人，全案共10名被告今年2月被高院依「國安法」等罪分別判刑。

王定宇等提案人批評，國防部版本修正草案所增訂內容，設下對敵表忠須以有無「致生軍事上之不利益」作為構成要件，且修法說明竟以軍人對國家的效忠義務有「表意自由」，藉以判斷個案犯罪成立與否，提案各立委實難同意。

軍人效忠國家 立委：無任何其他表意自由空間

王定宇等人強調，軍人無論平戰時、軍階高低、文武職，依據「憲法」、「國防法」等規定，應效忠國家、愛護人民，克盡職責，以確保國家安全，「並無任何其他表意自由空間」。且現役軍人不盡其應盡之責而降敵之行為(例如於敵軍進攻時，未予抵抗或未盡力抵抗，即行降敵)，已違反保衛國家安全之忠誠義務，其可非難性甚高，應加重處罰。

提案人說，軍人如對效忠國家有所疑義，已經構成其不適任之理由，更何況是向敵人為效忠之表示，無論平、戰時均為「降敵」之行為，屬於軍人國家忠誠義務重大之違反，如有致生軍事上不利益於國家者，應依同法第19條論處。

