綠委齊聚挺農民！衛環經濟下週排審 蔡易餘籲：津貼調高、排富排除唯一自住 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

為落實照顧老年農民生活，超過半數民進黨立委今（19）日共同召開「照顧農民過好日，齊心提高老農津貼」記者會。針對現行老農津貼跟不上物價漲幅、排富條款不合時宜等問題，綠營立委展現團結氣勢，更宣布由衛環委員會召委劉建國、經濟委員會召委陳亭妃下週雙雙排審相關法案，呼籲行政院盡速提出版本，並同步放寬排富門檻，讓老農獲得真正的尊嚴與保障。

蔡易餘首先指出，現行老農津貼8110元，僅約衛福部公告114年最低生活費15515元的52%，明顯不足以支應基本生活；雖然目前各委員針對調高金額有不同版本，但大家的共識就是「必須調高」。他強調，希望農業部與行政院在下週委員會排審時，能拿出明確態度與方向，不要讓農民失望。

此外，針對排富條款，蔡易餘表示，許多老農因名下持有的「唯一自住」農舍或房子，隨著公告地價調漲而被迫失去領取資格，甚至為了領津貼得賣房或過戶，這完全本末倒置。他主張排富條款必須修正，將「農民自住房屋」排除計算，才符合公平正義。

劉建國則在記者會中宣布，民進黨「五一戰隊」說到做到，下週他將在衛環委員會正式排審《老農津貼暫行條例》。他強調，調整機制不能再死守「4年一次」，應比照CPI漲幅隨時滾動檢討，才能接住老農的生活需求。

陳亭妃也回顧，老農津貼制度最早是由前總統陳水扁任內開始建立，奠定了照顧農民的基礎，隨後由蔡英文前總統提出「三保一金」政策進一步擴大保障，如今總統賴清德延續此精神；下週她也將在經濟委員會同步排審《農民退休儲金條例》，目標推動「農退金2.0」，將政府提撥比例提高至60%，並納入具軍保、勞保資歷的農民。

立委賴惠員透過數據分析指出，2012年全國平均每月消費支出約1.8萬元時，7000 元的津貼能負擔農民38%的生活開銷；然而2024年生活費已提高至2.6萬元，現行8110元的津貼保障比例竟縮水至僅剩30%。

「如果維持現狀，明年保障將跌破3成！」賴惠員主張應將金額調升至12000元，將保障回升至接近5成水平，建立穩固的尊嚴底線，確保老農不因通膨而影響基本生計。

針對僵化的調整機制，立委陳瑩、莊瑞雄、林俊憲與黃秀芳同聲呼籲改革。陳瑩與莊瑞雄生動比喻「照顧老農不是辦奧運，不能堅持四年才調整一次。」林俊憲更提出具體數據，指出近5年物價漲幅達17.8%，主張應打破時間限制，改為「CPI累計漲幅達5%」即啟動調整。黃秀芳也強調，老農已無額外謀生能力，政府必須負起責任，讓老農不再因地價上漲被拒於門外。

在制度完善方面，立委陳冠廷、賴瑞隆、郭國文與伍麗華則聚焦於「經濟果實共享」與「社會安全網」。陳冠廷與賴瑞隆強調，台灣以農立國，應讓奉獻一輩子的老農與投入農業的青農都能安心生活。郭國文主張透過提高津貼、放寬排富、提升儲金「三管齊下」；伍麗華則特別點出「社福孤兒」問題，呼籲修法納入年輕時曾領過微薄勞保一次金、老後卻兩頭空的農民。

對於國民黨團趕在今早搶先召開記者會喊價，立委陳素月、邱議瑩與陳俊宇委員火力全開。陳素月引用俗諺譏諷國民黨是「六月刈菜假有心」，過去不聞不問，現在才來蹭熱度。邱議瑩則質疑「連總預算都不審，錢要從哪裡來發？」痛批國民黨一邊擋預算、一邊喊加碼是極不負責任的兩面手法。

蔡易餘、陳俊宇與劉建國等立委最後總結並痛批，國民黨根本是因為收到風聲才匆忙「攔截」開記者會，他們對老農津貼現況一知半解，只會漫天喊價，另一方面卻又惡修《財劃法》掏空中央財政，一邊砍中央的錢，一邊又要中央請客，這種行為極不負責任，根本只是在進行政治操作，呼籲國民黨回歸理性修法。

照片來源：翻攝自蔡易餘臉書

【文章轉載請註明出處】