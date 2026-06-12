綠委齊轟羅廷瑋不審預算 羅智強怒：民進黨欠他一個道歉

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面對民進黨點名指責，國民黨立委羅廷瑋與羅智強、徐巧芯等人招開記者會澄清。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 民進黨多名立委今（12日）共同點名擔任立法院教育及文化委員會召委的國民黨立委羅廷瑋，自5月起排了4個考察行程或排審綠委認定不重要法案，且相對複雜要整合的法案，反而放著總預算案不審，預算書第一頁都還沒有翻開。國民黨團則召開記者會做出解釋，國民黨立委羅智強更稱，民進黨欠羅廷瑋一個道歉。

面對吳思瑤指責，教科文預算是國家競爭力的重中之重，但羅廷瑋就是不審預算。更離譜的是，不審預算的時間去惡意拿來排一些爭議很大、沒有共識的法案。昨天排了四個法案，學貸三法以及營養午餐專法，並強行要把法案內容交付協商。

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羅廷瑋表示，作為教育委員會的召委，他們非常責任地要處理10多年來沒處理的《營養午餐法》，從各縣市首長相繼宣布營養午餐免費，到家長擔憂的營養午餐品質，國民黨團擔起重任來排審，透過逐條審查讓30幾個法案版本整合。但非常遺憾，昨天的會議才剛要進入第一條的審查，民進黨團就直接提出散會動議，惡意散會、沒有討論。

在播放多個學校家長會長對《營養午餐法》懇託的影片後。羅廷瑋表示，《營養午餐法》不是政治法案，是扎實的民生法案，國民黨團希望處理，也希望民進黨能面對問題，更呼籲執政的行政機關坐下來解決問題，而不是透過執政黨的立委護航、惡意散會，讓討論沒辦法繼續。

羅智強也譴責稱，民進黨欠3個道歉。第一、民進黨欠小朋友一個道歉，《營養午餐法》沒有任何政治性，日本相關專法已有幾十年歷史，藍營希望參照日本經驗制定專法，為什麼綠委要把《營養午餐法》當洪水猛獸？昨天開會期間，他兩度懇求，問綠委為何要散會不討論？民進黨講不出理由，還辯稱「這不叫散會而是擇期散會」。

羅智強再表示，民進黨第二個道歉是欠電競的年輕選手。前天，教委會要審查《電子競技基本法》，民進黨也是連討論都不要就提散會動議。現在南韓成為全球電競產業翹楚，台灣有優秀選手，卻因為沒有好的法制，被南韓遠遠拋在後面，民進黨是不是應該向全台電競選手道歉？

第三是民進黨欠羅廷瑋一個道歉。羅智強表示，民進黨抨擊羅廷瑋用公費去日本考察營養午餐，「這完全就是說謊！」，先不說公費考察本來就是立委的合理權利義務，民進黨自己公費考察一堆，而羅廷瑋給大家的考察報名表，明白寫著「全程自費」，機票、旅館，甚至連跟日本學童吃營養午餐都是立委自己出錢，結果，民進黨硬要抹黑。

羅廷瑋也澄清，立法院各自召委都有默契可以把排案完成，不應處理順序前後就落井下石，且議事錄早已確認相關期程，民進黨要抹黑卻不看議事錄，請民進黨認真到教委會看意識內容」，他在6月17、18日就有要排預算；對於民進黨這種「不問事實、只圖抹黑」的政治操作，他感到深切遺憾。

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