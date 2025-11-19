綠委：立院新修財劃法違憲不公 重北輕南須重修

（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院會14日三讀修正財政收支劃分法部分條文。民進黨立委賴瑞隆等南部立委今天表示，這次修法再次迴避重北輕南問題，進一步擴大南北差距，犧牲台南、高雄、屏東民眾權益，應該重修，改變不公不義的計算方式，確保台灣均衡發展。

立法院會14日三讀修正財劃法部分條文，行政院長卓榮泰說，依此版本，行政院窒礙難行，編不出預算、無法執行。政院版草案擬於20日提出。

來自南部縣市的民進黨立委賴瑞隆、李昆澤、林岱樺、林俊憲、邱議瑩、徐富癸、許智傑、郭國文、賴惠員、鍾佳濱、陳亭妃在立法院召開「藍白財劃法重北輕南，違憲不公必須重修」記者會。

賴瑞隆說，財劃法去年跟今年被在野2次修正，內容對南台灣非常不公平，重傷台南、高雄、屏東，他們要求立法院重新修正財劃法，給南部人公平正義。

郭國文表示，財劃法修法後，對中南部的發展非常不公平，讓貧者越貧、富者越富，城鄉差距越來越遠，呼籲在野採取積極對話的態度，而非對立。

許智傑說，藍白的修法版本是在「處罰好孩子」，行政院準備要提出財劃法修法版本，請藍白懸崖勒馬，支持政院版，因為它考量水平與垂直分配，是最妥善的版本。

邱議瑩說，她支持行政院版本，檢討修正營業稅額分配比例，讓真正有污染、承擔國家重工業發展的城市，被合理對待。

林岱樺表示，這次修法未更正核心分配公式的錯誤。如果還是採用北部導向的分配模式，地方財政的結構性落差只會持續擴大，這不是修法的進步，而是維持不公的新包裝。

鍾佳濱指出，財劃法再度被惡修，無疑加深南北差距、都與非都的貧富落差，台北市、新北市肥到流油，南部縣市卻苦哈哈，令人情何以堪。期盼行政院版財劃法送到立法院時，各界可以好好比較，哪個版本比較能均衡地方發展，也希望立法院長韓國瑜比照上次狀況，暫緩這次的財劃法修法版本。

徐富癸指出，如此不公平的財劃法，將使南高屏的發展岌岌可危。以屏東縣為例，不管是高鐵還是捷運，甚至是屏南快速道路、高屏二快，未來都可能遭逢很大的變數，「正告藍白立委不要輕估南部人反撲的力道。」（編輯：萬淑彰）1141119