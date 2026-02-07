綠委：藍白杯葛軍售 台灣失分

美國政府就「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」三項軍售案向我方提供發價書草案，有效期至三月十五日。此外，美國總統川普簽署行政命令，將調整美國武器軍售的優先順序。民進黨立委吳思瑤說，國會處理軍購案時間緊繃，應快審政院版軍購條例；民進黨立院黨團書記長陳培瑜也說，藍白反覆杯葛只會讓台灣失分。

吳思瑤表示，立院新會期預計三月中旬才會組成委員會開會，國會處理軍購案的時間已相當緊繃，每天都在和時間賽跑，呼籲在野別再阻擋。

吳思瑤指出，美方現正積極遊說，美國在台協會處長谷立言日前和台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣同台，都是強化台美合作；軍購案不能再拖，除了美方在努力，執政團隊也加緊向社會對話。吳思瑤呼籲，立法院是監督執政，不是自己執政，也不要捨近求遠，應趕快審查行政院版的軍購條例，盡快趕上期程，向國際社會展現「台灣的國會不會自陷國家於不義」，這才是在野黨現在要做事。

陳培瑜指出，當外部安全情勢快速變化，藍白卻在國內反覆杯葛國防預算、質疑必要的防衛投資，這只會讓台灣在關鍵時刻失分；國防不應該是政黨攻防的籌碼，而是國家能否被信任、被支持的基本條件；希望藍白不要再用政治算計看待國防，而是誠實面對現實，站在台灣整體安全與國際責任的立場思考。

台北市長蔣萬安則表示，之前他已表達支持厚植國防實力，「我們也是民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關」。

