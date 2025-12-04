綠委3方向修正大學法 籲教育部提對應修法版本

（中央社記者林敬殷台北4日電）民進黨立委范雲今天與學生、民間團體舉行記者會，提出大學法修法版本。他們表示，大學法已有20年沒有大幅修正，若不修正將無法因應未來，他們提出修法3大方向，也呼籲教育部應提出對應的修法版本。

范雲上午與大學法改革陣線2.0、高教工會及來自全國各地大學學生會代表在立法院群賢樓外舉行大學法修法提案記者會。

范雲表示，她與許多大學校長、大學主管、教授，還有教師團體、學生會跟團體討論後，凝聚修法共識，修法版本共有3大方向，「開放、彈性新高教」、「強化師生權益」、「完善治理與監督機制」。

范雲指出，現在是AI時代，大學也要因應AI時代，必須要更有彈性，在有彈性的同時，要確保學生及教師權益，在制度上給予大學教育實驗制度支持，設置跨校學分跟學位學程，促進不同學校專業資源流通，增加學生修業期限、延長彈性，擴大副學士跟設終身學習學士制度，促進非線性學習。此外，大學在選出校長後，內部也應有相對的監督機制。

民進黨立委張雅琳表示，她的訴求是公私立大學合併不應掌握在少數人，併校要通過校務會議同意，校長遴選應透明化，遴選委員會不只要多元，更要有師生代表，讓治理真正對稱，反映全校的聲音，並強化校務會議的監督。

高教工會副理事長翟敬宜說，以往大學法下放給私校自治，董事會大權一把抓，變成校長的大老闆，治理被全面壟斷傾斜，應不分公私校，校長遴選委員會的總額2/5必須來自校務會議代表，私立大學遴選委員的組織運作、校長續聘，都需要先經過校務會議表達意見，再由董事會定之。此外，私校校務會議也可以對不適任校長提出解聘建議。

大學法改革陣線2.0召集人蔡璟鴻表示，站在學生立場，關注的是師生權益，他們主張教師評鑑指標公開，同步揭示指標制定、修訂流程、用途跟適用範圍，訂定應注意事項跟查核原則，避免不當指標與黑箱。凡與學生權益攸關的會議，都需要有學生代表出席，並制定學生會專章，學校不得再以輔導之名實質干預活動、人事。（編輯：蘇志宗）1141204