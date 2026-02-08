綠媒再爆鄭習會條件 蕭旭岑斥通篇報導造假

國民黨副主席蕭旭岑（左）與大陸全國政協主席王滬寧（右）。（國民黨提供）

《自由時報》報導「鄭習會」將於3月中舉行，不過北京希望國民黨能就大陸全國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑所提出事項，須全力推進。對此，蕭旭岑斥通篇報導都是造假，每個字都是編造；至於「鄭習會」時間，蕭表示目前還沒有任何訊息，他此行也未談及此事。

蕭旭岑表示，他可以負責任地說，《自由時報》報導他與王滬寧會面內容，都是造假，每一個字都是編造的，現場又不是只有國民黨人士在裡面，還有隨團的專家學者，很容易查證，呼籲媒體還是要堅守專業，不要被黨政人士利用。

蕭旭岑說，當天與王滬寧對話都聚焦在兩岸觀光、產業交流，與會學者專家都在場，有講政治性談話根本藏不住；這些相關新聞都是用綠營思維在政治解讀國共論壇，才會錯誤連篇，綠媒過去也曾報導過鄭習會在農曆年前後，如今又寫3月中，恐出現系列錯誤。

據了解，黨內定調「鄭習會」不能是為見而見，恢復國共論壇之後，建立起兩岸就民生相關議題的交流，順利運作個幾次之後，建立起足具互信的兩岸交流平台，所謂「鄭習會」才會水到渠成，鄭麗文多次強調過兩岸要能在產業、能源、環境、防災等部分交流合作，並非一味要推動高層見面。

至於國民黨日前表明要對《自由時報》就近日來各種關於鄭習會以及國共論壇的報導提告，知情人士指出，律師都已經準備好，近期會開記者會正式提告。

