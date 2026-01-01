綠媒揭阿妹跨年夜「20萬資本額標3500萬」 網：又在洗地

張惠妹跨年夜在家鄉「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」唱不停，讓歌迷飽享耳福。（台東縣府提供）

南部傳產得標軍火日前連環爆，包括裝修業標RDX炸藥，鞋商標步槍底火，菸酒商標重機槍彈，茶業得標兵推系統維護等，質疑不斷。歌手張惠妹跨年夜台東嗨唱，竟有綠媒下標「20萬資本額公司吃3500萬標案」，似意有所指，網友直呼「拜託不要XX比雞腿偷換概念」。

傳產改經營軍火引發爭議，給人以新冠疫情期間「快篩小吃店、殷實商人」的既視感。民眾黨立委張啓楷日前曾質疑，除了茶行闆娘自爆是人頭，更嚴重的是福麥，得標加總共14億的火藥，國防部長顧立雄被追問，竟然見笑轉生氣，說：招標時只要資本額合乎的就可以來！明明資本額那麼小，怎麼可能去得標14億的國防部標案？結果不只沒有認錯，還幫得標廠商掩蓋！張啓楷直呼「反常必有妖！」

張惠妹跨年夜唱不停，讓歌迷嗨翻，綠媒報導稱「用20萬資本額公司吃下3500萬標案」，並提及，根據公開招標資料顯示，「114年台東縣歲末系列活動」委託專業服務案，招標金額為新台幣3500萬整，為限制性招標，遠超過113年的1500萬與112年的2500萬元。得標廠商為野聲音娛樂有限公司，資本額為新台幣20萬，當時由張惠妹經紀人陳鎮川創立。

該篇綠媒報導還引用疑似網友留言：「資本額很重要嗎？看看台東跨年一片好評，資本額20萬的野聲音娛樂，拿下3500萬標案，辦得有聲有色，阿妹還沒上台就可說是今年跨年大贏家，以後誰再拿資本額說嘴」，似有意為日前連環爆的軍火標案爭議洗地。

PTT網友表示「感覺下這標題根本是故意的吧？還拿網友做文章。誰會去質疑張惠妹？感覺就是為了之前的中南部各種小公司拿大標案事件做護航。但其實光張惠妹這個名字就不只3500萬了，自以為撿到槍可以嗆回來嗎？也不能改變馬桶、茶葉、裝潢公司那些事情啊！」

還有人說「又沒有跨領域，藝人標案舞台表演，合情合理合道啊，反觀裝潢標軍火」、「人家是專業歌手有啥好質疑的」、「一個是這行業頂尖的，一個是毫不相干」、「青鳥又在偷換概念了」、「想用阿妹洗白自己的作為喔？真噁心」、「脆鳥沒酸阿妹，但嗆藍白雙標，超北七」。

