綠媒操作假訊息 傷害兩岸關係

（圖／本報系資料照）

近期特定媒體連續出現多則未經證實信息，毫無依據宣稱，大陸對原訂重啟的國共論壇採取「技術性推遲」，要求鄭麗文主政的國民黨積極推動台商二次西進政策，應做出「實質作為」回應，以展現誠心及互信。報導更指稱，大陸對國共「互信」的具體期待，包括國防特別條例及預算、台美供應鏈合作與「統一後制度安排」、要求國民黨向民眾說明統一後無中華民國存在等高度敏感議題。此種指控不僅欠缺政策邏輯性，更凸顯對台灣社會民意真實展現的悖離。國民黨方面已公開否認、指報導「亂編故事」，並稱擬採法律動作。

廣告 廣告

首先，標籤化極易導致極化政治。上述報導將純粹政黨政治及議會政治、民意政治運作，影射成大陸介入台灣內部政治過程。台灣社會普遍民意雖支持國家安全、台美供應鏈適度合作，但也認為應嚴格審議國防特別條例，反對台積電及民間2500億美金加上2500億政府信用擔保大額投資美國，民眾或國民黨對於倚美抗中一邊倒政策存在疑慮，並非表示其受大陸指使。

藍白反對黨或國會質疑執政黨及行政部門的政策規畫，本是基於其角色及職責行使，卻被扭曲成是接受中共指示，將正常政黨政治及議會政治運作，抹黑成在地協力者、出賣台灣行為。形同只要反對民進黨政府政策，就是接受境外敵對勢力指使的意象。

其次，未經檢證消息即散布形同缺乏社會責任。這一系列信息鋪天蓋地，極盡醜化國民黨在兩岸缺乏對話及敵對之際的努力。主要來自匿名未經證實消息來源，例如使用「據北京方面權威消息」等。然這存在弔詭，大陸會將綠媒視為釋放信息管道嗎？顯然這種可能性機率非常低。

再者，報導對政黨政治產生不公平對待。這是一種資訊信息作戰，將原本屬於立法院政策議案攻防，界定為中共對國民黨的績效指標考核及一票否決制，影射藍已成為大陸附庸，成為其代言人。這種敘事強化國民黨出賣台灣、大陸同路人及在地協力者角色，迫使其須不斷自我澄清。

最後，鞏固深綠選民卻以傷害兩岸關係為代價。民進黨既往批判國民黨或中華民國政府是外來政權，然已歷經三次主政，表面宣稱依據台灣前途決議文承認中華民國，但賴清德總統卻在重要慶典演說如國慶日、元旦演說幾乎沒有未提中華民國稱呼而是通篇台灣，如此是否也是要出賣、廢止中華民國嗎？自蔡英文到賴清德總統主政以來，既缺乏民共對話，也無兩岸事務性、功能性及經濟性對話，兩岸兩會對話交流協商嘎然而止，其結果則是外交無休兵、軍事演習威懾不斷，兩岸頻臨戰爭邊緣。

顯然，中華民國國家發展及國家利益界定，需要尋求進一步凝聚共識。賴總統應盡速召集國是會議，與在野黨、社會賢達開誠佈公、充分溝通、凝聚共識。（作者為佛光大學公共行政與國際事務學系副教授）