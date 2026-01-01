綠媒爆張惠妹跨年夜「20萬資本額標3500萬案子」 他傻眼：拿專業演出替軍火標案洗白

近期國防部軍火標案遭在野黨質疑，像是裝修業者「福麥國際」及經營鞋業的「大石國際公司」，為何能得標炸藥採購等標案。在此背景下，歌手張惠妹昨（31）日跨年夜在台東嗨唱，綠媒卻下標「20萬資本額公司吃下3500萬標案」，似乎暗指不當。對此，民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌直批，把同業、同領域的演出標案，拿來跟跨行業去標軍火的案例混在一起講，真的很牽強。

國防部標案近期成為藍營追查焦點，繼國民黨立委王鴻薇爆料國防部「RDX海掃更」5.9億元採購案由「福麥國際室內裝修公司」得標後，桃園市議員凌濤也揭露，台南鞋商「大石國際公司」轉做2億元國防軍火生意。對此，「大石國際公司」已發出律師函，將對凌濤及相關人提出刑、民事訴訟。

桃園市議員凌濤日前揭露，台南鞋商「大石國際公司」轉做2億元國防軍火生意。（資料照，柯承惠攝）

張惠妹跨年演出標案意外遭關注

此事發酵期間，綠媒報導張惠妹跨年夜演出，報導中標題寫下「用20萬資本額公司拿下3500萬標案」，內文並提及，根據公開招標資料，「114年台東縣歲末系列活動」委託專業服務案，招標金額為新台幣3500萬整，為限制性招標，遠超過113年的1500萬與112年的2500萬元。得標廠商為野聲音娛樂有限公司，資本額為新台幣20萬，當時由張惠妹經紀人陳鎮川創立。

該篇綠媒報導還引用疑似網友留言指出，「資本額很重要嗎？看看台東跨年一片好評，資本額20萬的野聲音娛樂，拿下3500萬標案，辦得有聲有色，阿妹還沒上台就可說是今年跨年大贏家，以後誰再拿資本額說嘴。」

「張惠妹名字就是商業品牌」徐勝凌批：拿來跟軍火標案相比很牽強

對於此事，徐勝凌今（1）日在臉書撰文表示，看到有綠媒拿張惠妹跨年演出，去對比最近那些「小資本額公司標到軍火、炸藥」的爭議，說真的，第一個反應不是生氣，是傻眼。

徐勝凌強調，張惠妹是在唱歌、辦演出，是她本來就在做的事，她沒有跨業，也沒有去碰什麼軍火、炸藥或武器。這種情況下，硬要拿「資本額20萬」來說嘴，本身就很奇怪。因為在演出產業裡，真正值錢的本來就不是帳面上的資本額，而是品牌、專業、影響力。

徐勝凌直言，光一個「張惠妹」的名字，就已經是一個成熟的商業品牌了，這個名字能吸引多少人潮、多少曝光、多少觀光效益，大家心裡都有數。把這種同業、同領域的演出標案，拿來跟跨行業去標軍火的案例混在一起講，真的很牽強。一個是專業分工，一個是完全不相干的領域，兩件事情本質就不一樣。

徐勝凌：若軍火標案站得住腳，根本不需要拉張惠妹墊背

徐勝凌感嘆，偏偏有些人就是要把它們放在同個框架裡，讓人誤以為「反正都是資本額小、反正都一樣」，但這樣的比法，只會讓人更懷疑，為什麼要這麼用力模糊焦點。

「如果那些軍火標案真的站得住腳，其實根本不需要拉張惠妹來墊背，越是急著找例子對照，反而越讓人覺得心虛。」徐勝凌說道，拿一個歌手的專業演出，來替離譜的標案洗白，說穿了，不只是牽強，是真的有點難看了。

