綠媒稱王滬寧談統一框架 蕭旭岑：通篇報導都是假的

《自由時報》報導「鄭習會」將於3月中舉行，並稱中國全國政協主席王滬寧在閉門會議中對國民黨提出多項要求。對此，國民黨副主席蕭旭岑強烈駁斥，表示該報導「每一個字都是編造的」，並透露黨內律師已準備好，近期將召開記者會正式提告。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑表示，他可以負責任地說，《自由時報》報導他與王滬寧會面內容都是造假。他強調，當天會面現場不只有國民黨人士，還有隨團的專家學者在場，對話內容聚焦在兩岸觀光、產業交流等議題，若有講政治性談話根本藏不住，相關內容很容易查證。蕭旭岑呼籲媒體應堅守專業，不要被黨政人士利用。

《自由時報》報導指出，王滬寧在會中強硬定調「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」、「不容模糊地帶」、「期勉國民黨以此為目標確實努力」，並稱美國主導的1.25兆軍購對北京威懾台獨勢力起了結構性破壞，要求國民黨「關鍵不是擋下幾次，而是讓這些威脅終究無法實現」。該報導也稱「鄭習會」預定於3月中舉行，傾向在紀念「反國家分裂法」的3月14日前後期間舉行。

蕭旭岑副主席會見大陸全國政協主席王滬寧。（圖／國民黨官網）

蕭旭岑批評，這些相關新聞都是用綠營思維在政治解讀國共論壇，才會錯誤連篇。他指出，綠媒過去也曾報導過鄭習會在農曆年前後舉行，如今又改寫3月中，恐出現系列錯誤。至於「鄭習會」時間，蕭旭岑表示目前還沒有任何訊息，他此行也未談及此事。

國民黨中央回應表示，有關鄭麗文訪問大陸，目前尚未有訊息，相關報導均屬臆測。據了解，黨內定調「鄭習會」不能是為見而見，恢復國共論壇之後，建立起兩岸就民生相關議題的交流，順利運作個幾次之後，建立起足具互信的兩岸交流平台，所謂「鄭習會」才會水到渠成。國民黨主席鄭麗文多次強調，兩岸要能在產業、能源、環境、防災等部分交流合作，並非一味要推動高層見面。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

知情人士指出，國民黨日前已表明要對《自由時報》就近日來各種關於鄭習會以及國共論壇的報導提告，律師都已經準備好，近期會開記者會正式提告。

