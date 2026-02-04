綠學者主張「立委職權不包括監督政府」 王鴻薇4字打臉

筆名翁達瑞的陳時奮(左)嗆「立委的職權不包括監督政府」，王鴻薇(右)嗤之以鼻。（合成圖／資料照／攝／取自臉書）

國民黨立委王鴻薇近日表示，在立法院新會期的工作重點包括監督政府，遭自稱旅美教授、筆名「翁達瑞」的陳時奮在Threads上開嗆，「立委的職權不包括監督政府」，還強調三次。粉專反酸，表面看是罵國民黨，其實是劍指賴清德。王鴻薇本人則嗤之以鼻「還教授哩！」

翁達瑞3日在Threads發文表示，立委的職權不包括監督政府！「這件事很重要，我要再說三遍。」他認為，立法院也是政府的一部份，與行政院和司法院分工合作，構成民主政府的三權。王鴻薇身為政府的一部份，何來監督政府的權限？翁達瑞強調，立法委員不僅沒有監督政府的權限，反要接受人民、輿論、監察、檢調、與司法的監督。

對翁達瑞的離譜言論，王鴻薇嗤之以鼻，直呼，「還教授哩？」

粉專「政客爽」4日貼文寫道，綠營國師翁達瑞嗆王鴻薇「立委職權不包括監督政府」，表面上看是罵國民黨，其實是劍指賴清德。他反諷，2026年1月7日，民進黨偉大的領袖、民族的救星、台灣的偉人賴清德表示，「希望在野黨能夠了解，國會的責任就是監督。」賴清德在幾天前才說在野黨職責是監督政府，翁達瑞卻馬上跳出來打臉賴清德，這心結究竟是從何而來？

賴清德跟翁達瑞兩人論述竟相反，粉專「觸極者」直呼：「所以國會的立委到底能不能監督政府反映民意啊？你們倆要不要去打一架？」

政客爽還提到，在2025年8月25日，翁達瑞就曾經發文痛批，「總統賴清德的文章充斥罐頭文字，無法感動人民，不只文字幕僚應該檢討，也顯見賴總統的文字敏感度不夠」。

網友表示「我來翻譯一下：不能監督民進黨」、「執政黨立委監督在野黨立委乃我國特殊的政治特色」、「看哪個對雙標黨有利就是哪個」。

