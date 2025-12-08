綠學者贊同政院對財劃法不副署？黃國昌轟：這哪門子北韓法學？
針對立法院5日否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰態度強硬稱，「行政院沒有必須執行的壓力。」另有綠營學者提出行政院可「不公布、不副署」反制，民眾黨團總召黃國昌今（8日）被問及看法，他砲轟，誰說行政院長、總統有這權利？這是哪門子北韓法學？哪個法律學者主張？勇敢出來跟大家說清楚講明白。
民眾黨團上午召開「台灣民主慘遭賴清德沒收」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、前立委陳琬惠、成功大學法律學系教授許忠信及黨團主任陳智菡等人出席。
黃國昌批評，現在賴清德總統、卓榮泰所領導的政府下，正逐漸摧毀、侵蝕並選擇性執法，恣意決定什麼法律要遵守、什麼法律不遵守，賴、卓正在稱帝，摧毀法治國原則，若可以這樣做的話，請問現在全中華民國國民，可不可以選擇自己找理由來決定要不要遵守法律？自己找理由決定法律生不生效果？更何況找的理由荒腔走板。為何他用如此嚴肅態度討論這件事？上週針對立院修正財劃法，禁止行政院恣意刪除應該給地方政府本來要給的補助款，行政院提出覆議案，立法院將該覆議案否決、維持原決議，結果卓榮泰稱，立院覆議時沒邀請他來說明，「行政院沒必須執行的壓力」？請問卓榮泰的行政法、憲法在哪學的？用這麼可笑的理由想要塘塞，幫自己走向獨裁之路化妝？
黃國昌強調，不邀行政院長來進行報告，這是三黨團共識，由立法院長韓國瑜主持黨團協商，白紙黑字寫在上面，卓榮泰是閱讀能力有問題嗎？上面還簽民進黨團幹部柯建銘、鍾佳濱、陳培瑜的名字，卓要不要先回家問問柯建銘、鍾佳濱？他也公開請教請所有民進黨執政縣市的首長、擬參選人表態，是否支持卓榮泰所講的有權利要剋扣給地方政府的補助款？可以要不發就不發？請賴清德、卓榮泰懸崖勒馬，否則政治責任、法律責任，民眾黨一定會嚴肅追究。
張啓楷直言，卓榮泰像土匪惡霸，把黑的說成白的，過去從來沒有像現在卓這樣公然宣告自己要違法，大家都在罵卓榮泰不識字兼沒衛生，「法律明定怎麼可以不執行？」財劃法上月修正是因為要撥亂反正，行政院卻反過來砍地方補助款，砍的是台中藍線捷運、營養午餐、教室水電費、防洪治水通通都砍，這行徑已經危害整個中華民國，傷害是現在進行式。
陳琬惠說， 去年底在野推財劃法修法 ，過去地方自有財源不到四成，縣府想做事卻要向中央拜託，去年底通過財劃法修法後，地方都開心地方自治精神體現 ，自有財源可提高到7成，宜蘭縣至少可以增加56億元，她批卓榮泰根本帶領「霸凌地方、霸凌宜蘭」，宜蘭今年度，本來刪除明年65.6億元的一般性補助款46.95億元、計畫性補助款又砍26.76億元，這是霸凌宜蘭。
許忠信砲轟，卓榮泰有三違：違憲、違法、唯我獨尊。「違憲」是指覆議案依憲法增修條文「法律案預算案條約案有窒礙難行之時，可經總統核可讓立法院覆議，但立法院如果以多數維持原案，行政院長依增修條文應即接受」，所謂的「應即接受，卓榮泰不做那就是違憲」；他也直指卓違反公務員服務法，監察院必須進行對他糾正、彈劾，且更是「唯我獨尊」搞獨裁。
會後接受媒體聯訪時，被問到怎麼看部分綠營學者提出政院「不副署」？黃國昌回應，當你的腦袋只剩下黨派跟協助賴清德卓榮泰獨裁時，就會出現一些原本不該出現的想法，哪有什麼權利不附屬？如果這樣子的話，那台灣、中華民國直接跟全世界宣告，台灣不是民主憲政國家，立法院三讀通過法律，行政院長自己有權利把它用不副署veto（否決）掉，誰告訴你行政院長、總統有這權利？
黃國昌批評，要透過不副署、不公告法律，讓行政院可以繼續違法地把應該給地方補助款的錢握在自己手上，這是哪門子北韓法學？哪個法律學者這樣主張？勇敢跳出來，跟大家說清楚講明白，他鼓勵寫篇國際論文上到國際期刊、國際會議發表，把民進黨怎麼丟人現眼，在迫害台灣法治國原則，讓全世界的人都知道，哪本憲法教科書這樣寫？還是現在賴清德跟卓榮泰趕快召集一些民進黨的御用學者，趕快出一本書，叫做「賴卓憲法論」？
黃國昌質疑，這是徹底地摧毀台灣過去這幾十年，多少人流血、犧牲、爭取到的民主憲政，現在竟然為了一己之私，不惜丟在地上面踐踏，卓榮泰不副署更可笑的是什麼，不要忘了，這法案裡要規範的對象就是卓榮泰，為何上週五有必要通過這法案？因為違法剋扣地方補助款的的正是卓。
