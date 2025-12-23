綠學者遭鄭麗文嗆爆無腦 黃士修揭：曾倡議「人牆戰術」

國民黨主席鄭麗文22日副東吳大學演講座談，政治系副教授陳方隅(前)提問引發討論。（資料照／鄧博仁攝）

國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產等議題，鄭反嗆「這也太沒有大腦了吧」引發熱議。核能流言終結創辦人黃士修直批，陳方隅不但是貪二代，還是繼綠委沈伯洋之後的紅孩兒2.0，更曾倡議用人牆阻擋敵軍以塑造道德壓力。

黃士修今(23日)發文表示，陳方隅大幅佔用學生時間講了2個建議、3個問題，長達5分鐘，主持人提示超時他堅持繼續發表。這不就是我們最討厭的那種假裝舉手提問，自顧自發表長篇大論意見的老害嗎？鄭麗文說「看得出來你是三民自的忠實讀者」，然後回應問題。

黃士修提到，陳方隅批評馬英九裁軍，就是反對台灣加強自我防衛。鄭麗文回應，「那美國也是募兵制啊，大陸也是募兵制啊，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒有大腦了吧。（學生拍手）」陳方隅爆氣，在臉書上寫了一大篇痛罵國民黨賣台。

黃士修指出，陳方隅不是一般青鳥，他爸爸是陳惠邦，曾侵佔學生的獎學金217萬公款。又在竹教大校長任內，去馬克思主義學院視察，跟中共簽訂交流計畫，再侵佔67萬公款，被判刑。他可是繼沈伯洋之後的紅孩兒2.0啊！至於陳方隅本人，其實比沈伯洋還早出名。他在2015年寫過一篇《「恢復徵兵」不是加強國防的唯一解答：淺談「非武裝國防」》。然後他在十年後批評馬英九改募兵制？

黃士修直批，陳方隅為了護航民進黨，大談非武裝國防，曾建議，「在交戰時用平民的力量製作路障、保護重要設施，甚至用人牆阻擋敵軍以塑造道德壓力」。戰爭罪小常識：使用肉盾是違反國際法的。此後很多年，Google搜索「人牆」，第一個跳出來的都是「人牆隅」。

網友表示「他的想法不就跟近年來海岸守備隊的想法一樣？所以國防部是抄他的意見？」、「讀稿機時代他很知名啊，尤其愛寫虛無縹緲文青式長篇，那種堆疊詞藻的無病呻吟」、「到底有多少這種紅孩兒禍害在學校洗腦孩子們？想到就怕」、「多少側翼假教育之名為之」。

