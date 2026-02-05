綠學者驚稱「立委職權不包括監督政府」 楊智伃引釋字435號打臉

照片來源：楊智伃臉書

立委王鴻薇2月立院新會期報到後，於臉書表示將：「監督政府、為民發聲，繼續為大家謀福利」。筆名翁達瑞的旅美學者陳時奮卻持反對意見，稱「立委的職權不包括監督政府」。對此，前國民黨發言人楊智伃批評：「陳時奮再次語出驚人！公民課要被死當！不知道書到底讀到哪裡去了？」並舉例釋字第435號寫明，立委言論免責規定，旨在保障立委「善盡監督政府之職責。」來反駁陳的看法。

陳時奮在社群平台Threads評論王鴻薇宣告新會期的工作重點包括「監督政府」，他批評這是「國家的不幸」，王鴻薇擔任公職這麼久了，還搞不清楚政府的定義，也不知道立委的職權，「立委的職權不包括監督政府！」他認為，立法院也是政府的一部份，與行政院和司法院分工合作，構成民主政府的三權；王鴻薇身為政府的一部份，何來監督政府的權限？

針對陳時奮的發言，楊智伃指出陳3度強調「立委職權不包括監督政府」，她直言此番言論語出驚人，甚至質疑「公民課要被死當」、「書到底讀到哪裡去了？」她並引憲法釋字理由書內容打臉「大青鳥宇宙觀」。

楊智伃進一步指出，根據中華民國憲法解釋第435號理由書內容，援引憲法第73條規定：「立法委員在院內所為言論及表決，對院外不負責任。」該號解釋理由書特別提及，立法委員得以在無所瞻顧、暢所欲言的情境下，並善盡「監督政府」的職責。

楊智伃並以白話方式說明，權力分立、相互制衡，立委代表民意監督行政權，這是一般人公民課就會教的基本版本。她質疑，青鳥男神教授的版本可能是：「賴清德是電、賴清德是光、賴清德是唯一的神話！感嘆民進黨、讚美民進黨！任何監督都是褻瀆！」

楊智伃強調，陳時奮不斷翻車再翻車，打著留美學者的稱號，結果連基本的中小學公民課內容都可以不知道？這種只會敗票、卻自以為是的青鳥教授，真的還是別再出來自取其辱了。

