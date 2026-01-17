綠學院》不做這件小事，你每年都損失10400元
講到投資，一般最常聽到的擔心就是會不會賠錢？其實以大類資產來說，長期而言，什麼資產都漲。（圖片來源／AI生成）
每天，我們花很多時間拚工作、拚事業、賺錢，看看各地的財神廟密度就可以略知一二。中國人本來就已經是全世界最愛錢的民族，加上受到西方文化的影響，很多人已經都養成習慣，在合作開展前、甚至感情關係建立前問對方：「你可以給我什麼？」他們掛在嘴邊就說我們要看見實質的利益。
不過這世界總是有一群人不那麼典型，他們就是在我身邊的這群綠色工作者。當川普的關稅戰嚇死眾多老闆時，我認識的綠色工作者就跟沒事人兒一樣，「Julia你不用那麼擔心，很快川普就會下台了，地球還是照樣升溫六度，所以該做的事情還是得做。」他們之中有些人買了些股票，但晚上加班回來，看看財經新聞的標題就上床睡覺了，反正這些銅臭味的事情是小事，資本主義總有一天要替氣候變遷買單。
我們的人生有沒有可能有盲點？當我們抱怨老闆給永續部門的人很低的薪水，當我們用蔑視的語氣評論台積電可憐的員工們拿很高的薪水賣肝，當台達電有員工跳樓影響ESG評分時我們又紛紛想跟台達電劃清界線，我們的思維是不是隱含了某些前提？
如何確定我們有沒有盲點？
「你的每一塊錢在30年後變成10倍，如果你每個月都投資7,000元，30年後你會擁有超過1,000萬，這一切都不需要你花費精力，只需要投資在長期年均報酬率8%的股票指數上。」
這句話你聽了覺得舒不舒服？
如果你覺得很舒服，這個頁面你可以關起來了；如果沒有覺得很舒服，請跟著我繼續看下去。請對自己誠實。
投資可能會賠錢，投資自己則穩賺不賠？
講到投資，一般最常聽到的擔心就是會不會賠錢？其實以大類資產來說，長期而言，什麼資產都漲。美國整體股票200年來漲了13,480,000倍，平均每年的報酬率有8%。一般消費物價200年來漲了19倍，平均每年漲價1.4%。所以如果你不投資任何東西，你的錢就會越來越薄。
在過去任何時候開始投資美股，投資一年賺錢的機率是68%，投資十年是88%，當你投資美股二十年，你就百分之百賺錢。舉美國這個例子現在看起來有點不合時宜，其實不需要是美國，一般來說10～20年，許多國家的整體股票指數年均報酬率都落在6%~10%之間。投資自己確實是穩賺不賠，但也不必然代表投資就會賠錢。
我先儲蓄還是先投資？
錢少的時候重點是存錢，錢多的時候重點是投資。因為有日常基本消費金額，能投資的本金不多時，報酬率再高，賺的錢可能在日常開銷中就花掉了。如果你投資10,000元，報酬率20%，賺了2,000元，吃個生日大餐就沒了。
試算一下職場升遷加薪的效果，假設一個年輕人初入社會月薪4萬加上一個月年終獎金，一年年薪52萬。以一般整體股市指數的年均報酬率約在6%~10%計算，若要透過投資產生52萬的收入，相當於是一個52萬／10％報酬率＝520萬，或是52萬／5％報酬率＝1,040萬的投資組合。用資產的角度來看，一畢業投入職場，你打工的肉體、新鮮的肝，相當於五百萬到千萬級的投資組合。如果努力工作爭取升遷加薪，假設兩年後變成月薪5萬、年薪65萬，換算下來相當於1,300萬的投資組合。想要了解更詳細的投資標的或一對一諮詢的交流機會。
槓桿真的不能用嗎？
我們很常聽到股市專家，建議我們千萬不要用槓桿投資，會很恐怖。也有聽過身邊的朋友因為槓桿太高而輸光一切。但其實我們買房子就是很高的槓桿，買房的頭期款大約是房子總價的20%～30%，這相當於3.3倍～5倍的槓桿。如果只能用現金買房，大部分人都只能在五十歲以後才能買房了。幾乎每個買房子的人都敢做3倍～5倍的槓桿了，那投資股市為什麼不能用槓桿？
《諾貝爾經濟學獎得主的獲利公式 Lifecycle Investing》這本書講到另一個重點，因為我們年輕的時候資產少，年紀大的時候資產高，65歲的投資額，可能比25歲時高20倍。因此以時間軸來看我們年老時的投資比重太高了，把投資集中在某一段時間，其實是違反不選擇進場時機的原則的。萬一我們年老時運氣很差，股市或是其他資產都下跌怎麼辦？用槓桿，年輕錢少時增加股票曝險，就可以分散時間上的投資風險。
金融工具的本質，其實是轉化資金的時間，在時間軸上幫人挪移資金。現在有生意的想法卻礙於手頭沒有現金，就可以借錢來做生意。現在需要唸書，也就是想要投資在你自己人力資本的累積，那就去借學貸。本質上就是你認為未來你會賺更多，所以可以借錢來實現你的計劃。至於工作，也可以看做是把你累積的人力資本，慢慢轉為金融資本。我們年輕時錢少，但時間多，可以利用槓桿把未來的收入化為現在的投資本金；未來的薪水相當於債券，是相對穩定的、隨著時間的經過慢慢兑付的現金流入。如果你不用槓桿增加現在的股票持有比重，就相當於你人生的投資中，債券的佔比過高。
當然槓桿的前提，要有完善的配套措施：
有穩定現金流收入，你才能還得出錢
投資標的之風險要低，你才不會虧光一切
槓桿成本要低，借錢才會划算、有利可圖
書中建議我們槓桿買股的比例不超過兩倍，並隨年齡增長逐漸降低。其實在這本書截稿時，有一項好用的槓桿型ETF尚未成熟，因此沒有被寫進書裡，那就是UPRO，美國S&P500指數三倍槓桿ETF。相比於其他槓桿買股的手段，不管是向銀行貸款、向券商融資、買期貨、買選擇權，槓桿型ETF最大的優勢就是你不用擔心輸光了還倒賠的問題。因為槓桿型ETF的設定是每天的報酬率為被追蹤指數的某個倍數，這裡的重點是「每天」。每天的股價有漲跌，如果基金不去調整槓桿比例，他隔天的漲跌幅就會與基金承諾的倍數不一致，因為基數已經因為前一天的漲跌而變化了，所以槓桿比例就要相應調整，才能維持每天兩倍或三倍的報酬表現。這樣的好處是，如果股價一直下跌，那基金天生就會每天幫你下調槓桿比例，當股票一直下跌，最慘最慘的情況就是你的投資歸零，因此你不會負擔著輸光本金還倒賠的問題。
假設你是一個非常好運的投資人，在UPRO成立時，剛好是金融海嘯過後的低點2009/06/23買進，持有到現在，你的資產會變成當時的將近60倍，當初投資50萬，現在有了將近3,000萬，若未來的報酬率以5%計算，每年被動收入150萬，16年的投資就可以讓你財務自由了！
藏在這篇文章背後的寓意
這篇文章並不是為了提供特別新鮮的投資思維，而是想要喚起你重新檢視人生可能的盲點。這些年來，我看過太多充滿熱情的人在進入綠色產業之後，帶著受傷的心靈或灰頭土臉的破產離開，其實產業生命週期都有其規律，要能扛過至少兩個週期，才能說你真的懂行，為了要能扛過這段時間，絕不是單純靠著熱情，而是機緣、身心健康與終身財務的安全。願所有的綠色工作者都能突破人生盲點，讓你的生活、生涯、生意、生命零死角，就從升級你對投資的思維開始。
