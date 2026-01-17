綠學院》想辦法讓老闆看見這篇文章，你將改變公司的決策文化
其實不需要是美國，一般來說10～20年，許多國家的整體股票指數年均報酬率都落在6%~10%之間。投資整體股票指數不用擇時也不用選股。（圖片來源／AI生成）
自從川普關稅戰後，中小企業老闆可真是不好當。受到最嚴重沖擊的海嘯第一排自然是平常外銷美國市場的公司，隨著國際經濟情勢的不確定，經濟放緩的可能性將擴大影響到所有公司。由於投資需要考慮多年後的報酬，現在經濟的不確定性這麼高，一個投資案的預估投資收益變動程度變大，老闆很容易決定暫緩投資，決策傾向追求短線、求速效的生意。
以表後儲能為例，雖然現在人人都知道電網的狀況很危急，需要儲能作為救援投手，且投資工廠的儲能系統IRR超過8%，比太陽能案場投資效益更好，但這畢竟是一個總投資年限超過十年的投資案，要七、八年才能回本，又怕電池突然燒起來，公司開會時你看看我、我看看你，誰也不想承擔這個風險。
風險是繞不開的，正是因為不想要承擔風險，才應該把風險承擔起來，然後再分散風險。這句話是什麼意思？你可以誠實檢視自己的公司，若你評估在短期之內公司仍能有正的現金流、或是手上有長期合約保障收入，也有信任你的團隊，願意長期跟隨你，這時你應該翻轉思維，不只是表後儲能可以投資，你還可以這樣思維投資。
讓全市場的公司幫你一起賺錢
美國整體股票200年來漲了13,480,000倍，平均每年的報酬率有8%，這其實比許多公司的投資案報酬率還高。且在過去任何時候開始投資美股，投資一年賺錢的機率是68%，投資十年是88%，當你投資美股二十年，你就百分之百賺錢。舉美國這個例子現在看起來有點不合時宜，其實不需要是美國，一般來說10～20年，許多國家的整體股票指數年均報酬率都落在6%~10%之間。投資整體股票指數不用擇時也不用選股，讓全市場的公司替你賺錢，是一個很合理的分散策略。
讓槓桿助攻你賺更多錢
面對一般投資案，我們都會考慮用銀行融資來放大報酬率，對於整體股票的投資當然也需要這麼做。槓桿可以當成是調整我們投資組合風險報酬的工具。假設你面對下表這三個投資組合，你想要有20%的報酬率，卻不想要有第二個投資組合中20%的風險，你就可以利用槓桿把第一個投資組合的報酬率放大兩倍為20%，同時發現他的風險變成10%，還是比第二個投資組合的20%來得小。
（表一）投資組合槓桿調整試算
資料來源：綠學院整理
當然槓桿的前提，要有完善的配套措施：
1. 有穩定現金流收入，你才能還得出錢
2. 投資標的之風險要低，你才不會虧光一切
3. 槓桿成本要低，借錢才會劃算、有利可圖
《諾貝爾經濟學獎得主的獲利公式 Lifecycle Investing》這本書中建議我們槓桿買股的比例不超過兩倍，並隨年齡增長逐漸降低。其實在這本書截稿時，有一項好用的槓桿型ETF尚未成熟，因此沒有被寫進書里，那就是UPRO，美國S&P500指數三倍槓桿ETF。相比於其他槓桿買股的手段，不管是向銀行貸款、向券商融資、買期貨、買選擇權，槓桿型ETF最大的優勢就是你不用擔心輸光了還倒賠的問題。因為槓桿型ETF的設定是每天的報酬率為追蹤指數的某個倍數，這里的重點是「每天」。每天的股價有漲跌，如果基金不去調整槓桿比例，他隔天的漲跌幅就會與基金承諾的倍數不一致，因為基數已經因為前一天的漲跌而變化了，所以槓桿比例就要相應調整，才能維持每天兩倍或三倍的報酬表現。這樣的好處是，如果股價一直下跌，那基金天生就會每天幫你下調槓桿比例，當股票一直下跌，最慘最慘的情況就是你的投資歸零，因此你不會負擔著輸光本金還倒賠的問題。
假設你是一個非常好運的投資人，在UPRO成立時，剛好是金融海嘯過後的低點2009/06/23買進，持有到現在，你的資產會變成當時的將近60倍，當初投資50萬，現在有了將近3,000萬。如果你沒有那麼幸運，在2015/12/31的10.44價位買進，到2025/5/23時的75.92，相當於變成7.27倍，算下來年均報酬率還是高達23.47%！
（圖一）UPRO的報酬率
資料來源：UPRO
承擔風險，再用資產配置分散風險
公司通常都會有好幾個BU，這其實就是一種分散風險，不把公司單壓在一個生意上。在投資上也是如此，下表是各個資產類別的年均報酬率以及最大下跌的幅度：
（表二）各類資產長期風險報酬
資料來源：《 Triumph of the Optimists, Pinceton University Press 2002、公眾號-新全球資產配置，1973-2017資料、張瀟雨-個人投資課》
除了公債以外，各類資產最慘的跌幅都比股市還慘，就連最安全的美國十年期公債也曾經跌20%。所以想要降低投資的痛苦，只買單一一種資產大概是做不到的。市面上有幾個簡易的資產配置組合，分別是：
60/40組合：股票60%+公債40%
永久組合：股票+公債+黃金+現金，各25%
全天候組合：股30%+公債55%+黃金7.5%+大宗商品7.5%
斯文森組合：股50%+公債30%+房地產20%
下表是各個組合的實測結果：
（表三）各種投資組合的風險報酬
資料來源：《Triumph of the Optimists, Pinceton University Press 2002、公眾號-新全球資產配置，1973-2017資料、張瀟雨-個人投資課》
可以明顯看到雖然各個組合都會降低一點報酬率，但是報酬率下降百分之1到2%，就可以讓帳面最大虧損從50%下降到15%甚至是12.4 %，對於害怕帳面虧損來說是相當劃算的。所以當你的資產越來越高，或是某些不喜歡波動的機構投資人，就可以利用資產配置來降低風險。
藏在這篇文章背後的寓意
有沒有覺得丈二金剛摸不著頭腦？為什麼從公司變成談老闆個人的投資理財？難不成要讓公司倒了，見好就收，來確保老闆的財務安全？
非也。我們真正想說的是，你怎麼思維自己的投資邏輯，就會反應在公司的決策文化。當我們看到前段說「美國整體股票200年來漲了13,480,000倍」，我們覺得是個笑話，因為長期來說，我們都死了，誰賺得到這些倍數！但是，追求短線、求速效的生意，一天到晚都有嗎？綠學院追求了十年，也不過找到了三個，人生有幾個十年？
看完這篇文章我們得到了三個認知升級：
1. 讓全市場的公司幫你一起賺錢：反映的是長期思維
2. 讓槓桿助攻你賺更多錢：反映的同樣也是長期思維，加上帶著槓桿
3. 承擔風險，再用資產配置分散風險：反映的是分散風險思維（因此可以投資表後儲能），例如綠色轉型本身就是抗風險
願所有的中小企業主都能從這篇文章中看到我們的嘗試，讓健康的財務成為你堅持下去的後盾，讓公司的決策更能反映長期思維，而不僅僅是生物本能。
