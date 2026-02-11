綠官員放話李貞秀違反兩岸條例「不具資格」陳智菡反問：指控中選會瀆職？
民眾黨「陸配」立委李貞秀國籍爭議延燒，今（11日）又有不具名官員稱，李貞秀2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，但登記為候選人時，就得依《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，不能擁有中國大陸戶籍，因此不具備候選人資格。民眾黨團主任陳智菡反擊，這難道是在指控中選會瀆職嗎？
根據《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，違反前項規定在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，除了經有關機關認有特殊考量必要外，喪失台灣地區人民身分及其在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記；但其因台灣地區人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。
民眾黨團11日上午召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會，被問及《自由時報》今報導指出，有官員認為李貞秀已違反《兩岸人民關係條例》第9條之一規定，因此不具備登記立委身分？民眾黨團總召陳清龍先反問，「這是哪位不具名官員表達的？這不具名官員能否正式站出來說明論點？」
陳清龍指出，李貞秀是已經取得中華民國國籍、中華民國身分證，在台灣居住超過30年以上，且在整個不分區立委競選過程，依中選會規定辦理登記，目前也已取得中選會頒發的當選證書，在立院宣誓就職為中華民國立委，並宣誓效忠中華民國《憲法》，過程一切依照合法規定，其立委資格認定是無庸置疑。
陳清龍說，賴政府一直口口聲聲說包容陸配，但目前對李貞秀這樣的政治操弄，「我想在這裡也建議行政院、內政部，是不是這案子就可以到此為止，讓立委可以在立法院問政、確實監督執政」。
民眾黨團主任陳智菡補充道，想了解這名不具名官員到底是誰，因為中選會過去審查李貞秀被提名資格，且已通過提名並頒發當選證書，「所以這位不具名官員，難道是在指控中選會瀆職嗎？」
陳智菡提及，內政部長劉世芳真的非常惡劣，昨天專訪竟用「『頭七』已經過了」、「還沒遞送放棄文件」等惡劣說法羞辱中華民國的立委，甚至劉世芳近幾天不斷派內政部聯絡人送中華人民共和國的文件，「這不但是在羞辱她自己，且也變成中華人民共和國的小弟，我們要求劉世芳必須為自己錯誤、惡質言論道歉」。
最後，陳智菡強調，請問按照劉世芳的邏輯與說法，這些入籍台灣超過10年的中華民國國民、陸配等於是外國人嗎？請回答這問題，否則賴政府所有邏輯都錯誤，邏輯死亡，且讓台灣法治崩壞。
