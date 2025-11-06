綠定蘇巧慧征戰新北、劉和然搶釋形象照 李四川：專注輝達
民進黨選對會昨（5日）正式通過提名立委蘇巧慧參選新北市長，綠營新北布局底定。國民黨方面，台北市副市長劉和然近期亦不斷釋出接棒訊息，今（6日）更釋出4組形象照；黨內呼聲高的台北市副市長李四川則尚未表態，強調現階段工作以輝達總部為優先。
國民黨新北市議長蔣根煌透露，李四川在輝達總部任務告一段落後，代表藍軍角逐新北市長的時程最快月底明朗。不過李四川今（6日）上午出席福星公園新設施亮相時表示：「不知道這個事欸，他是從哪裡來的訊息？我也謝謝議長的期待，謝謝他的鼓勵。」
李四川表示，在新北上班過8年，首先要恭喜「屏東的女兒」蘇巧慧被民進黨提名，他為蘇巧慧加油，並強調，自己現在的工作輝達絕對比選舉還重要，一定會把輝達做好。
除了李四川，國民黨新北市副市長劉和然近期也積極釋出參選訊息，今更公開4組形象照，透過「年輕、專業、準備好了」的風格，向外界傳遞自己從幕僚到領航者的轉變，並強調：「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」
更多《鏡新聞》報導
趙少康罷免日「兩度亮票」遭起訴 檢方指故意違法請求從重量刑
輝達有解！新壽「5項說明」化僵局 宣布與北市府合意解約
四叉貓再爆黃國昌小姨子高翬公司罰單未繳 高習20萬卡債滾成53萬
其他人也在看
高通看好本季表現穩健 但預料對三星新手機晶片占比減少 盤後股價跌
晶片設計公司高通（Qualcomm）5日發布優於市場預期的財測，主要是看好高階智慧型手機銷售反彈，將帶動本季度銷售額和獲利表現。不過，由於明年可能會因主要客戶三星（Samsung）而失去部分業務，導致高通盤後股價聞訊下跌。中時財經即時 ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北市長 劉和然釋形象照暖聲爭藍營提名
隨著明年度全台地方縣市長選戰進入倒數階段，各政黨積極展開人事佈局。民進黨大致確定，由蘇巧慧出征新北市長選舉；國民黨與民眾黨則在人選推派上備受關注。藍營目前聲勢高，且被外界認為有望接棒現任市長侯友宜的人選，包含台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然。另一方...CTWANT ・ 22 小時前
月底宣布參選新北市長？李四川：選舉沒有比輝達重要
民進黨5日舉辦選舉對策委員會，黨中央發言人吳崢會後轉述，選對會做成決議，將向中執會建議徵召立委蘇巧慧，代表民進黨參選2026新北市長。被視為國民黨新北市長人選的台北市長副市長李四川6日受訪表示，恭喜屏東的女兒蘇巧慧被民進黨提名，他會為她加油，而他沒有想到後面的選舉，現階段還是以輝達為主，選舉的事沒有比輝達進駐台灣、台北市還重要。中時新聞網 ・ 1 天前
王義川也要選桃園？陳柏惟曝台北市長「亮眼人選」！現場來賓趁機曬恩愛
2026年適逢縣市長選舉，各政黨也如火如荼進行提名人選的布局作業。民進黨立委王義川日前在桃園中壢開設服務處，也引發聯想可能代表民進黨角逐桃園市長。前立委陳柏惟則表示，台北市除了目前已經表態參選的壯闊台灣創辦人吳怡農外，陸委會現任副主委梁文傑、台北市議員苗博雅，也都被點名是亮眼人選。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
梧棲案場還有3處驗出「非洲豬瘟病毒陽性」 專家：不應再養豬
即時中心／徐子為報導由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自明（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。不過，應變中心今指出，台中梧棲案例場再經採檢後，仍有3處驗出病毒核酸陽性反應，其中1處培育豬舍還是新增點。民視 ・ 14 小時前
就算有AI 受美關稅衝擊持續 台經院：全球經貿動能將進一步放緩
財經中心/綜合報導受到AI熱潮影響，2025年台灣經濟表現亮眼，前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增28.55%、6.90%與0.91%。主要原因在於美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國人工智慧(AI)投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。民視財經網 ・ 1 天前
美股反彈 台股漲逾300點站回28000點
（中央社記者曾仁凱台北6日電）美國企業財報表現亮眼，緩解對於科技股估值過高疑慮，台股經過5日下跌修正，今天迅速反彈，早盤最多上漲逾300點，站回28000點大關。至10時30分，集中市場指數上漲216.23點，報27933.29點，成交值約新台幣2608億元。中央社 ・ 1 天前
【台股盤中】美股反彈 指數漲逾300點站回28000點
（中央社記者曾仁凱台北2025年11月6日電）美國企業財報表現亮眼，緩解對於科技股估值過高疑慮，台股經過5日下跌修正，今天迅速反彈，早盤最多上漲逾300點，站回28000點大關。至10時30分，集中市場指數上漲216.23點，報27933.29點，成交值約新台幣2608億元。3大權值股，台積電(2330)最多上漲20元至1480元，鴻海(2317)最多上漲3.5元至250.5元，但盤中一度翻黑，台達電(2308)最多上漲26元至993元。信驊(5274)昨天公布第3季獲利創新高，單季每股大賺32.12元，累計前3季每股稅後純益達72.23元，已超越去年全年，信驊今天盤中股價攻上漲停板5810元，創歷史新高，激勵高價IP族群股價同步漲升，力旺(3529)、世芯-KY(3661)、創意(3443)，盤中股價也都一度亮燈漲停。野村投信分析，美國企業第3季財報表現亮眼，標普500指數中，已公布財報者逾8成企業獲利優於市場預期，加上川習會後美中貿易緊張情勢緩解，有利美股，台股有望跟著連動。野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，儘管漲多之後台股短線波動難免，但隨著全球流動性持續寬鬆、AI投資加速擴中央社財經 ・ 1 天前
劉和然秀新北市長參選定裝照宣示「準備好了」 OOTD有許光漢風
民進黨確定提名立委蘇巧慧參選新北市長，有意爭取國民黨提名參選新北市長的現任新北市副市長劉和然今天也公布競選定裝照，象徵為自己「升級定裝」，要以「年輕、專業」形象，宣示「準備好了」。太報 ・ 1 天前
特斯拉Tesla又將孩童困在車內！驚動美國聯邦政府要求原廠交出內部文件！
特斯拉Tesla又將孩童困在車內！驚動美國聯邦政府要求原廠交出內部文件！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
輝達敲定合約 SK海力士的HBM4漲價逾50％超市場預期 股價趨近歷史高峰
韓媒報導，南韓晶片巨頭SK海力士與美國人工智慧（AI）巨頭輝達（NVIDIA）達信傳媒 ・ 1 天前
告別電文「塞車」並防詐！土銀攜手神通資科升級外匯系統 MX一點到位
外匯效率與洗防精準度全面提升！土地銀行攜手神通資科升級外匯系統，成為國內公股行庫首家直接由外匯系統產出符合 SWIFT 及國內外幣結算平台需求之新版外幣匯款電文（ISO 20022 MX，簡稱 MX），不僅大幅提升外幣匯款速度鉅亨網 ・ 1 天前
綠拍板2026戰新北人選 蘇巧慧喊做好準備 李四川：輝達比選舉重要
2026九合一大選還有一年多，民進黨選對會已經拍板，確定由立委蘇巧慧投入新北選戰；國民黨提名人選尚未確定，不過新北市副市長劉和然已經拍好定裝照，似乎蓄勢待發。台北市副市長李四川則表示輝達比選舉還重要；台視新聞網 ・ 22 小時前
月底宣布參選新北市長？李四川：輝達更重要
繼民進黨確定由蘇巧慧參選2026新北市長後，今（6日）傳出國民黨方面的李四川最快將在月底宣布參選，對此李四川表示，現階段沒有比輝達進駐台北市還更重要的事，目前還沒有想到這方面的規劃。中天新聞網 ・ 1 天前
《經濟》關稅降至15％？台美談判「結果很快出爐」台經院估交換條件
【時報-台北電】美國最高法院審理川普全球對等關稅合法性，以及美中談判大致底定，外界也關切台美談判進度。台經院院長張建一今（6）日受訪透露，美台之間的關稅談判可能很快會有結果，但可能需要付出一些代價，預計台灣汽車進口關稅會「降低」。 台美關稅談判進入最後階段，美國製汽車進口關稅議題成為外界關注焦點。現行台灣對美國製汽車課徵17.5%進口關稅，此外還有依車種不同徵收的25%至30%貨物稅。去年因應美國232條款的鋼鋁稅，台灣對美國進口車臨時加徵暫行20%疊加稅率，使得實際稅負相當可觀。 此前經濟部長龔明鑫就透露，美製車關稅確實已納入本次談判項目，方向將朝調降邁進，但政府底線明確表示「不要實施零關稅」。 台灣經濟研究院今日上午9時在集思交通部會議中心舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」。張建一受訪談到相關議題時表示，「台美談判進展順利，應有機會爭取到稅率調降至15%且不疊加」，但可能需要付出一些代價，包含承諾採購，如中油採購阿拉斯加油氣，「汽車關稅會調降，但應不會降到零」。 台經院指出，2025年台灣經濟表現亮眼，前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投時報資訊 ・ 22 小時前
巴菲特再出手？傳波克夏擬發日圓債、商社股嗨
MoneyDJ新聞 2025-11-06 11:35:15 蔡承啟 發佈美國投資大師巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)是日本5大商社(三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事、丸紅)的大股東。而巴菲特將再度出手？傳出波克夏考慮今年來第2度發行日圓債。日本商社股今日嗨漲。 根據Yahoo Finance的報價顯示，截至台北時間6日上午11點33分為止，三菱商事大漲2.52%、三井物產漲1.40%、伊藤忠商事大漲2.33%、住友商事大漲3.15%、丸紅漲0.70%。 彭博社6日報導，據熟知詳情的匿名關係人士透露，波克夏正考慮發行日圓債。此將是波克夏繼4月份之後、今年來第二度發行日圓債。發債額未定、預估將在近期內敲定發行條件。 波克夏在2019年首度發行日圓債，此次若發行、將為波克夏第11度發行日圓債。波克夏在今年4月時發行年限3年~30年等6款日圓債、發行總額為900億日圓，發行額為該公司史上最少。 波克夏正積極投資日本商社股，透過旗下子公司National Indemnity Company(以下簡稱NIC)持有日本5大商社股Moneydj理財網 ・ 1 天前
輝達喊中國將贏AI！台經院：「講給川普聽」 提醒美國勿限制市場
輝達執行長黃仁勳接受媒體專訪時指出，中國憑藉較低的能源成本與寬鬆的監管環境，將在AI競賽中擊敗美國，「中國將贏得AI競賽」。台經院院長張建一今（11/6）日表示，中國的AI晶片效能目前不如輝達，AI晶片與伺服器用電量、水量都非常大，中國電價較低廉可能有優勢，但效能差距存在，短期影響不大。太報 ・ 23 小時前
《美股》焦點股：Siri引進Gemini？Alphabet收高；慘虧！高通盤後轉跌
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股： ●超微周三（11月5日）開低後反彈，帶動其他AI概念股走高；終場收漲2.5%。該晶片公司第三季業績表現意外強勁，但給出的利潤預測僅符合市場預期，在AI股可能已經漲過頭的疑慮籠罩下，前一日盤後股價下跌近4%。 ●谷歌母公司Alphabet周三上漲2.44%，收在284.31美元。蘋果微漲0.04%，收在270.14美元。據外媒報導，蘋果語音助理Siri擬自明年起引進谷歌AI服務Gemini。根據即將敲定的協議，蘋果每年將向谷歌支付約10億美元的Gemini技術授權費。 ●美超微（Super Micro Computer）周三重挫11.33%，收在42.03美元。該AI伺服器製造商上季營收和經調整後每股盈餘都遠不及市場預期，且與去年同期相比，淨利比腰斬還慘。美超微將之歸咎於部分營收遞延到下一季才入帳。 ●Arista Networks股價重挫近9%，該AI飆股上季營收意外強勁，但本季營收預測僅符合市場預期，未能讓投資人驚豔。 ●麥當勞推出低價套餐發揮成效，其同店營收優於市場預期，終場股價上漲2.2%。 ●製藥大廠Amgen獲利超出市場預期，股價大漲7時報資訊 ・ 1 天前
日圓貶值恐加速日本通膨，日本股市利多變警訊
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，日圓貶值迄今對日本股市構成利多，但可能正接近投資者開始視其為市場負擔的臨界點。去年日圓兌美元匯率跌破155關卡時，東證指數便不再跑贏標普500指數，投資者開始關注貨幣貶值如何拖累消費品和本土企業等進口型經濟領域。日圓若進一步貶值，可能加速日本通膨，使首相高市早苗因應生活成本危機的努力面臨更大挑戰。此外，貨幣走軟可能加劇市場對日本央行提前升息的猜測，那將成為風險資產的另一負擔。財訊快報 ・ 22 小時前
台灣寵物包紅到日本！#n4h DogGo包 榮獲日本 Good Design 設計獎2天募資破300萬日圓
【記者張嘉誠／綜合報導】 台灣新興寵物品牌 Not for Hoomans（#n4h）以首款代表作「DogGo […]民眾日報 ・ 1 天前