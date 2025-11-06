綠定蘇巧慧征戰新北、劉和然搶釋形象照 李四川：專注輝達
民進黨選對會昨（5日）正式通過提名立委蘇巧慧參選新北市長，綠營新北布局底定。國民黨方面，台北市副市長劉和然近期亦不斷釋出接棒訊息，今（6日）更釋出4組形象照；黨內呼聲高的台北市副市長李四川則尚未表態，強調現階段工作以輝達總部為優先。
國民黨新北市議長蔣根煌透露，李四川在輝達總部任務告一段落後，代表藍軍角逐新北市長的時程最快月底明朗。不過李四川今（6日）上午出席福星公園新設施亮相時表示：「不知道這個事欸，他是從哪裡來的訊息？我也謝謝議長的期待，謝謝他的鼓勵。」
李四川表示，在新北上班過8年，首先要恭喜「屏東的女兒」蘇巧慧被民進黨提名，他為蘇巧慧加油，並強調，自己現在的工作輝達絕對比選舉還重要，一定會把輝達做好。
除了李四川，國民黨新北市副市長劉和然近期也積極釋出參選訊息，今更公開4組形象照，透過「年輕、專業、準備好了」的風格，向外界傳遞自己從幕僚到領航者的轉變，並強調：「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」
