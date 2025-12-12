綠定調財劃法是否副署由政院決定 藍籲依法行政

賴清德總統今天(12日)與民進黨立委進行便當會，會中達成共識，針對國民黨再修正財劃法，由行政部門決定採取不副署或副署後不執行。國民黨團則呼籲賴政府依法行政。

賴清德總統12日中午邀請51席民進黨立委進行便當會，民進黨政策會執行長吳思瑤在會後受訪表示，國民黨惡修財劃法，連帶影響總預算無法被審議，甚至嚴重排擠後續國家重要建設與預算，比如國防、國安等；對於藍、白惡修的法案，民進黨團一致支持在合憲的前提下，交由行政部門定奪是否採不副署、不執行，或是副署後不執行。

對此，國民黨團傍晚發布新聞稿表示，賴總統和全體民進黨立委進行便當會，卻不思與在野黨建立理性溝通管道，還痛批藍、白嚴重影響國家安全、社會安定，且違憲不執行國會三讀通過的法律。他們質疑賴政府貪腐、無能、獨裁，呼籲賴政府依法行政。

國民黨團書記長羅智強指出，如今總統及行政院長毀憲亂政才是政府最大的危機。他表示，總統是由人民選出來的，應受全民監督，國民黨團呼籲賴總統赴立法院進行國情報告，說明規模新台幣1.25兆元的國防特別預算。